"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Baston tutturanlar

Ahmet BATTAL
29 Nisan 2021, Perşembe
Sene 1980. Bahar ayları. İstanbul Hukuk Fakültesinin -en azından fotoğraflarından bildiğiniz- o meşhur “bir numaralı amfi”sinde, İktisat Dersinin başında, Hoca Prof. Dr. Erdoğan Alkin, yanındaki misafir konuşmacıyı takdim ediyor:

“Bugün size bir misafirimiz ders anlatacak.” 

Baston yutmuş gibi dimdik duran, dik yürüyen, gür sesli, yüksek özgüvenli zeki misafir sözü alıyor ve birkaç ay önceki 24 Ocak 1980 kararlarıyla başlayan yeni serbest piyasa ekonomisi modelinin pratiklerini öğrencilere müthiş bir üslûpla anlatıyor. 

O “misafir öğretim üyesi” kim mi? 

Cevher Özden. Yani Banker Kastelli.

Sonraki yıllarda Kastelli’yi taklit eden çok sayıda banker türedi. Sonra çoğu battı. Hikâyenin sonunda, piyasaya ilk giren, devletten torpilli ve bir tür piyasa yapıcı durumunda olan Banker Kastelli de battı. Ölünceye kadar “ben batmadım” dese de battı. Çünkü sistemi battı. 

“Banker Bilo” filmi ve benzerleri bu dönemin hikâyesini anlatır. 

Bunları neden anlattık?

Devletin piyasada aktör ve bilhassa “piyasa yapıcı aktör” olarak bulunması serbest piyasa ekonomisi anlayışına yabancı ve hatta zıt. Özel sektörü ve teşebbüs hürriyetini güçlendirmek lzım. 

Ama “laissez-faire, laissez-passer” de bir yere kadar. 

Güvenin merkezileştirilmesini ve bu yolla zayıfın sömürülmesini önlemek amacıyla “düzenleme ve denetleme” yapmak, modern sosyal devletin en esaslı görevlerinden biri.

Bir sektör ve bir piyasa oluşmaya başlamışsa devletin düzenleyici ve denetleyici rolünü yerine getirmesi için “hele bir bakalım, seyredelim görelim” diyerek oyalanması gerekmez. Hele piyasa aktörlerinden bazılarıyla “aşna fişne” olması en hafifinden ayıptır. 

Kitleleri ilgilendiren ve güvenin merkezileşmesine sebep olan her yeni piyasa için devlet doğru zamanda ve doğru şekilde devreye girmeli. 

Meselâ, faize girmeden, bankaya bulaşmadan taksitlerle ev ve araba sahibi olmaya çalışan kişilerin parasını ve güvenini toplayan “evim”ci kurumlar için devletin denetim mekanizması nihayet geçen ay devreye girdi. O da çok tartışmalı biçimde. 

Kripto para ya da şifre para piyasası denilen piyasadaki “güven sömürüsü” için ise devlet halen de “sadece seyirci”. 

Birileri “borsa kurdum” diyor ve serbestçe açtığı internet sayfasından yetkili bankalar aracılığıyla ve bankacılık işlemleri yoluyla para topluyor. İnce harflerle yazdığı ve bir klickle/tıkla imzalattığı sözleşmede ise “paranız uzaya bile gitmiş olabilir, hiçbir sorumluluğum yoktur” diyor. 

Devlet ise seyrediyor. Yetmiyor, baston yutturmaya niyetli gibi yürüyen bazılarına sponsor bile oluyor. 

Devletin kanunuyla yürüyen “resmî” spor organizasyonunda sponsor olmak bir şirket için gerçekten de var olmak ve belli ölçüde güvenilir olmak demektir.

Hakikaten güvenilir mi? Güvenin sebebi nedir? Kaçarsa ne olacak? 

Güvenenler kabahatli, tamam, ama hırsızın ve yardakçısı kamu görevlisinin hiç mi suçu yok?

Parayı alıp kaçanı kovalayan savcılar elbette bunu yapacak ve yapmalı. Bizim derdimiz düzenleme eksikliği ve güven sömürüsüne kamusal katkı problemi. 

Bazı şifre para borsalarının “gizli devlet destekli” başka bazılarınca bilinçli biçimde çökertildiğinden söz ediliyor. 

Taksicileri korumak için “Uber”i açıkça muhatap kabul eden ve “bir numara”sı eliyle yasaklayan bir devletin bu konularda resmen bir açıklama yapmaması “aman dikkat olun!” diyememesi neyle izah edilebilir?

Yok mu erkenden yeni bir “Banker Bilo” filmi yapacak babayiğit bir Ertem Eğilmez’imiz?

Eskiden TRT’de “beş dakika” programları olurdu. Bu yeniden yapılsa o bile işe yarar. 

Okunma Sayısı: 350
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son gelişmeler

    Emaneti ehline verin adaletle hükmedin

    Büyük bir hayal kırıklığı

    Kapanma da göstermelik

    Dış politikada ifrattan tefrite

    Açlık sınırı 2 bin 767 lira

    'LGS'nin ertelenmesinin söz konusu değil'

    Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

    Beşiktaş, Rize deplasmanından kayıpsız döndü

    Suudi Arabistan 8 Türk okulunu kapatacak

    Sosyal desteksiz kapanma olmaz

    Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için Ersin Tatar'dan 6 maddelik öneri

    "5 vatandaşımızda Hindistan varyantı gözlendi"

    Türkiye'de son 24 saatteki Koronavirüs Tablosu

    DSÖ: ‘Hint varyantı’ en az 17 ülkeye yayıldı

    BM’den İslamofobik saldırıya kınama

    AB'den Rusya'ya mesaj

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü açıklaması

    ABD'de son 24 saatte 51 bin vaka ve 683 ölüm gözlemlendi

    Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri ile görüştü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuk tanımazlığın ülkeyi götürdüğü yer
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Allah’ın kılıcı” olan zalimler
    Faruk ÇAKIR

    Yine hak, yine adalet
    Ahmet BATTAL

    Baston tutturanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Ermeni meselesinde de Said Nursî’ye kulak verilmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Kat kat mükâfata hazır mısınız?
    Cevher İLHAN

    “Soykırım” skandalına tavırsızlık
    Risale-i Nur'dan

    “Leyle-i Kadri nısf-ı âhirde arayınız”
    Genel

    Açlık sınırı 2 bin 767 lira

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.