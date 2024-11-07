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7 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Devlet, Erdoğan ve koalisyonda devamlılık

Ahmet BATTAL
07 Kasım 2024, Perşembe
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önceki gün dedi ki:

“Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle, birikimiyle bize göre tek seçenektir.”

Biraz tahlil lazım:

1. “Siyasette istikrar için, Erdoğan … bize göre tek seçenektir” sözü anlaşılabilir.

Neticede iktidarda adı konulmamış bir koalisyon var ve bu koalisyon iktidarının devamını isteyenlerin sebepleri kendileri yönünden kabul edilebilir sebeplerdir.

Bunu bir koalisyon olarak göstermek istememeleri de kendi siyasi tercihleri ve aldatıcı başarıları (ya da aldatıcılıktaki başarıları) ile ilgilidir.

2. “Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa … Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?” sorusu da anlaşılabilir. (Anayasaya göre bu mümkün değil ama çeşitli siyasi entrikalarla güç devşirip Anayasayı değiştirirler olur biter!).

Zira neticede terör belası Erdoğan’dan önce de vardı. “Onun iktidarının bir icadı değil, bitirmek için gayret ediyor. Başarılı olması halinde bunun siyasi rantını yemek istemesi de normaldir.” denilebilir.

Hele bu bela MHP’nin koalisyon ortaklığı döneminde bitirilebilirse bu siyasi rantı ikisinin birden yemek istemesi de normaldir.

3. Ama “eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, … Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir?” sorusu maalesef pek de öyle bir soru değil.

Zira enflasyonu başlatan şey AKMHP koalisyonunun ekonomide devlete güveni yok eden zulüm politikalarıdır. Dolayısıyla bitirmek bir başarı değildir. Bir başarısızlığı sona erdirmekten ibarettir.

Üstelik var sayalım ki enflasyon eski “normal” seviyesine dönmüş olsun. Bu da aslında bir başarı değildir. Zira enflasyon zengini değil fakiri ezer. Enflasyon eski haline döndüğünde fakir de eski haline dönmüş olmaz. Fakir kalmaya ve dolayısıyla enflasyonun mağduriyetini ömrü boyunca yaşamaya devam eder.

4. Asıl mesele ise şudur:

“Devlette devamlılık için Erdoğan bize göre tek seçenektir” sözü koalisyonun asıl büyük ortağı durumundaki MHP’nin bu koalisyonu neden devam ettirmek istediğini gösteren önemli bir ipucudur.

Demokratik devlette iktidardaki partiler ve koalisyonlar değişir ama devlet devam eder. Elbette devletin politikalarını siyaset ve iktidar belirler ama devletin devamlılığı denilen ilke iktidarın değişmesini engellemez. Aksine, devletin kalıcı şekilde devam edebilmesi için iktidarın makul biçimde el değiştirmesi gerekir. İşte ABD demokrasisi. Kimin başkan olacağı kılpayı ile belli oluyor.

İktidardakiler bir türlü gitmiyorsa ve gitmemek için her türlü suiistimali ve zulmü yaparak muhalefeti eziyorsa orada demokrasi yoktur. İşte Rusya otokrasisi. Muhalif birinin başkan olmayacağı otuz yıldır belli.

Devlet dediğimiz önce denetimdir.

Bugün devlet eksik, zira denetim sıfır.

Ne Sayıştay denetimi ve yargısal denetim var ve ne de kamuoyu denetimi. Zira hür basın yok. Demokrasi devamsızlıktan kaldı.

Ama “Devlet dediğimiz önce Bahçelidir” diyenler için mesele yok! Devamlılıktan devam…

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