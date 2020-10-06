"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

El atına binen

Ahmet BATTAL
06 Ekim 2020, Salı
Allah insanı “müteşebbis” olarak yaratmıştır ve teşebbüsünü tarif eder: “Leyse lil insanî… (İnsan için ancak kendi çalışmasının karşılığı vardır.)”

Müteşebbis başkasından emek ve/veya sermaye desteği almayacak mı?

Yasak yok ama sınırlar var ve olmalı. “El atına binen tez iner” derler.

Bu sınır ihtiyacını anlamak için dört grubu anlamak lâzım. Günümüz dünyasında aile işletmeleri dışındaki bütün teşebbüsler dört duraklı (Bu aynı zamanda bir sömürü kulesinin katlarının da tarifi): 

1. Büyük nakit sermaye sahibi (sermayedar). İmajı zihnimizde belli: Genellikle şiş göbekli, kırmızı yanaklı, çoğunlukla eli purolu… (Küçük tasarruf sahipleri bu grubun ancak yaması olur). Bunlar parayı oluşturanlar ve parayla oynayanlar yani elde ettiği altını pare pare edip para yapan ve satan “iş adamı” takımı.

2. Sermaye aracısı (banka). Ödünç aldığı büyük sermayeyi ve yanına kattığı küçük tasarrufları kendisininkiyle birleştirip müteşebbise ve muhtacım diyene ödünç veren ve vakti geldiğinde devletin güvenini ve güvenlik gücünü de arkasına alarak cebren tahsil eden aracı. Bu ödünç alış ve ödünç veriş geleneksel sistemde faiz karşılığı.

Banka, elde ettiği faizin birazını kendisine ayırıyor, çoğunu sermayedara, azıcığını da tasarruf sahiplerine veriyor. 

3. Başkasının emeğini ve parasını/da kullanan müteşebbis. “Benim emeğim ve param bana yetmiyor. Büyümem lâzım. Başkasının emeği ve parası ile de olsa ‘ben’ büyüyeyim” diyen “uyanık geçinenler” takımı. 

4. Kulenin en alt katmanı. Kas ve beyin gücü veya sadece kas gücü bir müteşebbis tarafından kullanılan işçi. 

Bu kulede en alttaki işçiler ve onların yakınları ile bir kısım küçük müteşebbis ve onların yakınları aynı zamanda bankacılık sisteminin “tasarruf sahibi” ama “küçük tasarruf”!. 

Geleneksel bankacılık sisteminde, iştahı büyük kendisi küçük bu “tasarruf mevduatı sahibi”, sırf “insanî görünüm” için dolgu malzemesi olarak kulenin tepesindeki sermayedarın yanına yerleştiriliyor. Üstelik şirinliği artsın diye- adına “Ayşe Teyze” denilerek.

Ama o teyze”ler” bu bilgi ve güç asimetrisinin farkında değil. Onlar azıcık parasını eritmeden ve ticarete sokup zarar etmeden saklamanın ve mümkünse azıcık arttırmanın derdinde. Piyasayı da bilmiyor, piyasa yapıcıyı da tanımıyor.

Zaten tasarruf sahiplerinin çoğu aynı zamanda sömürü kulesinin en alt basamağında suyu çıkan “işçi” ya da işçi yakını cinsinden.  

Müteşebbis ile sermaye ve tasarruf sahibi arasında ahlâki bir bağ kurulabilmesi için önce kapitalizmin bu sömürü kulesinin yıkılması ve emek-sermaye ilişkisinin doğru şekilde kurulması lâzım. 

Yani bir yandan sermaye transferi işinin sömürü aracı olmaktan çıkıp ahlâkileşmesi lazım. Diğer taraftan emek transferi işinin de kölelik olmaktan çıkıp ahlakî bir zemine oturması lâzım. 

Bilhassa dindar siyasetçilerin ve iktisatçıların faiz meselelerine kafa yorarken asgarî ücret meselelerini pas geçmesi bu sebeple çelişki. 

Yarın devam edelim. 

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşın 28 yılda bankalara ödediği faiz: 576.7 milyar TL

    Yeni kriz kapıda

    Papa: Savaş devri kapandı

    BM'den Libya çağrısı

    Bakan Selçuk açıkladı: 12 Ekim'de yüz yüze eğitimin kapsamı genişleyecek

    'Bugün Walter Reed Askeri Hastanesi'nden ayrılacağım'

    Dünya genelinde küresel salgının son 24 saati

    Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı

    DSÖ: 780 milyon kişi Kovid-19 taşıyor olabilir

    Koca: Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız

    Yüz yüze eğitimin kapsamı genişletildi

    Şehit Hüseyin Yırtıcı dualarla ebedi yolcuğuna uğurlandı

    Çavuşoğlu: Ermenistan savaş suçu işliyor

    'Pandemi, hepimiz için bir uyarı alarmı'

    Ege Denizi'nde deprem

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 349 ölüm daha

    Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

    Yeni Delhi'de hava kirliliğiyle mücadele için kampanya başlatıldı

    Her vak’a hastadır

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fırıncı Ağabeyin ardından
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    El atına binen
    Genel

    Yeni kriz kapıda
    Osman ZENGİN

    Fırıncı Ağabey...
    Risale-i Nur'dan

    Husumet ve adavetin vakti bitti
    Genel

    Vatandaşın 28 yılda bankalara ödediği faiz: 576.7 milyar TL
    Abdil YILDIRIM

    Allah’ın evine ihtiramla giren, ihsanla çıkar
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Suat Ünlükul
    Mustafa Gönüllü

    Hastaya ve hastalığa bakış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.