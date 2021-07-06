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6 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Feyzioğlu, TBB, Adalet ve Hürriyet

Ahmet BATTAL
06 Temmuz 2021, Salı
Yeni Asya’da 15 Temmuz’dan sonra adalet ve hürriyet üzerine yayınlanmış bazı yazılarımızın derlemesi niteliğinde olan ve Yeni Asya Neşriyat’ın muhterem İbrahim Özdabak’ın kapak tasarımı ve karikatürleriyle zenginleştirilmiş olarak yayınladığı Adalet ve Hürriyet adlı kitabımızı bazı muhataplarına imzalı olarak ulaştırmıştık.

Hemen hemen hepsinden güzel dönüşler ve tebrikler aldık ve sizin adınıza memnun olduk. 

Bunlardan biri de Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve avukat meslektaşımız Prof. Dr. Metin Feyzioğlu. 

Cevabî mektubunda şunları yazdı: 

***

Sayın Hocam,

“Akıl Misafiri” köşenizde yer alan yazılarınızı bir araya getirmiş olduğunuz “15-20 Temmuzların İlâcı Adalet ve Hürriyet” adlı kitabınızın hayırlı olmasını dilerim.

Benimle de paylaşma nezaketi göstermiş olduğunuz kitabınızın, toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz kavga etmeden tartışma kültürüne ve hukukun üstün değerleri etrafında birleşme amacına katkı sunacağı inancıyla, teşekkür ve tebriklerimi sunarım.

Saygılarımla.

***

Bu cevabî mektupta vurgulanmış olan ve ancak sivil toplumun ve Türkiye Barolar Birliği gibi kuruluşlarının aktif katkılarıyla düzelebilecek olan iki noktaya ilişkin kısa değerlendirmelerimizi bu vesileyle sizinle de paylaşmak ihtiyacı hissettik.

1. “Toplum olarak çok ihtiyaç duyduğumuz kavga etmeden tartışma kültürü.”

Gerçekten “müzakere kültürü” olarak da ifade edilen bu ortak değerin gelişmesi için kim ne yapsa kıymetlidir. Hele bu son on yıldan sonra.

Günümüzde dünyaya müzakere kültürü uzmanlık dersi veren ve hatta -haklı olarak bedelsiz biçimde- müzakere kültürü ihraç etmeye çalışan Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin yeniden doğru zemine oturtulması ve üyelik sürecinin en kısa sürede tamamlanması bu konudaki temel hedef olmalıdır. 

Konuyla ilgili olarak Köprü Dergisi’nde yayınlanmış olan makalenin linki şöyle:

https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/nur-talebeleri-ve-demokratlar-ab-icin-de-ayni-dusunuyor_544310

Demokrasi kültürünün aynı zamanda Avrupa değerlerinin en başta geleni olduğunu da bu vesileyle hatırlayalım ve şimdiki siyasette “gerçek demokrat kim” sorusu üzerinde yaşanan kafa karışıklığını giderebilmek üzere şu formülü önerelim: 

“Bir siyasetçi veya bürokrat AB’ye samimî ve istekli taraftar değilse demokrat değildir. Demokrat zannederek oy ve destek vermemek gerekir.” 

2. “Hukukun üstün değerleri etrafında birleşme amacı.”

Hukukun en üstün değeri eşitliktir. Eşitlik ilkesi, bilhassa devlet katlarında, “dine dönüşmüş ideoloji” ve “ideolojiye dönüşmüş din” (mezhep/cemaat vs.) sebebiyle kayırılmayı da dışlanmayı da yasaklar. 

Muasır medeniyetlerde ve model ülkelerde yok artık böyle şeyler. Paralarında bile kimsenin resmi yok. 

Bizde ise Kemalizm’in bir ideoloji olarak Anayasa’da bulunması, temel değer olan eşitliği ve dolayısıyla adaleti bu sebeple bozuyor. 

Biz de bu sebeple ısrarla diyoruz ki “ideolojik Kemalist’ten demokrat olmaz”. 

Yeni dönemde demokratik siyaset ve hukuk devleti için bu iki ölçek çok işe yarayacak. 

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