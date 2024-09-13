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13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Gitti Sisi kaldı sosyolojisi

Ahmet BATTAL
13 Eylül 2024, Cuma
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın Şubatayında Mısır’ı ziyaretinin ardından Mısır’ın darbecilideri Sisi de geçen hafta Türkiye’ye geldi ve birdevir kapanıp bir devir açıldı.Erdoğan’ın, “katille görüşmem, gitmem, gelmesin” tavırlarından sonra çark edip/ettirilipkapıları açması hem seçmene hem dünyaya garipgöründü.

Bu ziyaretleri garip yapan ise 2019’da duruşmada kalp krizinden vefat eden merhumMursî ya da Sisi değil. Zira bilebildiğimiz kadarıylaonlardan, “gelin-gidin” ya da “gelmeyin-gitmeyin”türünden bir açıklama sadır olmuş değil.

Sisi Erdoğan’a cevap kabilinden bazı sert şeylersöylediyse de yine de daha basiretli davrandı. Belkide kendisini siyaseten de bu saçmalıklara mecburhissetmedi.

Mursî Erdoğan’a benden sonra Mısır’a sahipçık, intikamımı al, katilimi affetme” diye habergöndermiş midir?Olabilir. Zira eski Siyasal İslamcı Erdoğan ileMursî arasında, bilhassa Müslüman KardeşlerTeşkilatı sebebiyle, doğrudan ya da bazı istihbarat

örgütleri üzerinden bir yakınlık ve irtibat varolabilir. Ve Mursî haberciler eliyle bu tür taleplerdebulunmuş olabilir.Ama bunun yolu içeride siyasete ve seçmene“Sisi gazı” vermek değil. Dolayısıyla Erdoğan’ıniçeriye yönelik sözlerine bakılacak olursa bu ihtimalkuvvetli değil.

Mursî-Sisi kavgasını ve bunun sembolü halinegelen Rabia’yı iç siyasette bu şekilde “tepe tepe” ve“dere-tepe” kullanmanın sonucu ise Erdoğan’a inanmış olan ve “bindirilmiş kıt’alar” görüntüsüveren seçmenin sonuçta yaşadığı hayal kırıklığı.

Zira o “bindirilmiş seçmen” bu günlerde eliböğründe başı önünde “yutkunan seçmen”durumunda.

Bir de AKP entelektüellerinin hali var ki içleracısı. Tam bir dilini yutmuşluk ve hatta “başı içinekaçmışlık” hali. Kara delik tarafından yutulmuşlukbile diyebiliriz.Biz, bilhassa o entelektüellere ve o seçmenehep yazıp söylüyoruz: Düşmanı sık değişenindostluğuna güven olmaz.Erdoğan’ın önce kavga ve hatta düşmanlık edipsonra dostluk ettiği kişi sayısı o kadar çok ki.

Ama bunlarla ilişkisi, “yendim bitti, artık dostolabilirim” biçiminde değil. Aksine, güreşetutuşmadan önce “yenilirsem elimi uzatmam” diyealenen yemin ediyor, sonra yeniliyor ya da enazından yenemiyor ama elini uzatıyor. Bu hareketinkarşıdakinin elini öpmek anlamına geldiğini herkesbiliyor.Erdoğanseverlerin canını haklı olarak sıkan dabu tutum.

AKP’li Metin Külünk’ün dediği gibi Erdoğan’ınsosyolojisini eriten de işte bu durum.Biz o erimişlere “biz demiştik” demiyoruz vedemeyeceğiz. Nasihatten anlamayan o müfritlerhayal kırıklıklarıyla ve veballeriyle baş başayaşasınlar ya da daha iyisi yaşadıklarımusibetlerden ders alsınlar.

Biz işin başka tarafındayız:Sisi’ye, insan hakları ve demokrasi söylemleri ilekarşı duran ve bunu bilhassa içeride reklam içintepe tepe kullanan Erdoğan’ın ve onun alt metnidurumundaki ekibin samimi ve iyi niyetli olupolmadığı önemli.

Biz baştan yani 2001’den beri AKP’nin samimidemokratlarının bu partide bir kabuk hükmünde vevitrin süsü olarak durduğunu, demokrasiye “küfürrejimi” demiş olan ve fakat siyaset gereği bunugizleyen Siyasal İslamcıların ise o demokratkabuğun içindeki çelik çekirdek hükmündeolduğunu söyleyip duruyoruz.

Dolayısıyla bu konuda iyiniyetli olmadıklarınıdüşünüyoruz.

Ama varsayalım ki biz yanılmış olalım ve Erdoğan Mursî’yi destekleyip Sisi’ye tavır koyarkenMısır demokrasisini düşünmüş olsun.

O zaman da şunu söyleriz: “Sende olmayanı başkasına veremezsin”

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