"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hedef doğru, yöntem yanlış

Ahmet BATTAL
21 Nisan 2021, Çarşamba
Siz de farkındasınızdır, son zamanlarda neredeyse haftada bir, kamusal alanda muvazaalı işlemlerle ve dolambaçlı yollarla yapılan bazı işleri gündeme getirip eleştirir olduk.

Genel olarak bir kamusal ahlâk zaafına da işaret eden bu danışıklı işlerin çoğu aynı zamanda kanuna karşı hile niteliği taşıyor ve disiplinsizlik ve hatta suç oluşturuyor. 

Son günlerin gündem konusu olan “yurt dışına kaçış için devletin aracılığından yararlanma” meselesi de böyle bir dolambaçlı yolun kötüye kullanılmasından başka bir şey değil.

Bazı belediye başkanları, şu ya da bu biçimde kurulan ve aslında kumpas niteliği taşıdığı anlaşılan organizasyonların ortağı yapılıyor. 

Görünüşte bir problem yok. İnsanımız kamu tüzel kişisi olarak belediyelerin de desteklediği bir proje kapsamında kafileler halinde yurt dışına seyahate götürülüyor. Ama gidebilmek için alınması gereken vize devlet yetkililerinin kullandığı ve “hizmet pasaportu” denilen pasaport sayesinde alınıyor. (Ne “hizmet” ama!)

Ve gidenlerin bir kısmının niyeti dönmemek. 

Bu niyeti ve hedefi sorgulayacak halimiz yok. 

Türkiye’de insanımızın ve bilhassa gençlerin halini gördükçe gidiş daha da haklılaşıyor ve amaç netleşiyor. 

Ama olayın kamu yönetimi boyutu tam bir rezalet ve hatta skandal. 

Zira gidenlerin “kaçma” niyetini belediye yetkilileri bilmese de bu işe aracı olanlar biliyor. 

Hatta anlaşıldığı kadarıyla bu niyete sahip olanlar bu fırsata da sahip olabilmek için yüklü paralar vermeyi göze alıyorlar. 

(Öyle ya, bu yol, “kaçabilmek” için boğulma riskine de girerek Meriç’ten geçmekten çok daha iyi bir yöntem. Üstelik kaçanların elinde bir devletin pasaportu var ve Avrupa’ya “usûlünce” girmiş oluyorlar!) 

Bu işe gönüllü alet olan ya da alet edilen belediyenin başkanının hangi partiden olduğunun da galiba pek önemi yok. 

Anlaşıldığı kadarıyla “biz bu pis işe alet olmayalım” diyen başkanlar da var, “ne olacak canım, hem bu işin sonunda itfaiye aracımız da olacakmış” diyenler de.

Gidenler geri dönmeyince ve bu gidişin aslında devletin adı kullanılarak yapıldığı anlaşılınca bu durum Avrupa’daki imajımızı da fevkalâde bozuyor. 

Hem devletin işleyişindeki sakatlıklar ortaya dökülüyor ve hem de insanımızın Avrupa’ya “kapağı atma” gayretinin itici gücü, bilhassa insan haklarında gittikçe artan zafiyetlerimiz yönünden sorgulanıyor. 

Böylece insan hakları karnemizdeki zaten zayıf olan notlar dibe vuruyor. 

Türkiye’de güvenlik bürokrasisinin bu olayı ele alma ve yorumlama biçimi de bu dibe vuruşa adeta kazık dikiyor. 

Bu genel bir problem ve çare de genel bir kuralı görmekte: İnsan hakları karnemizi iyileştirmemiz ve kamu yönetimi anlayışımızı değiştirmemiz şart. Ama MHP’ye teslim olan AKP iktidarının bu tür konularda proje yapma kabiliyeti kalmadı. 

Bir gece ansızın kapatılan TODAİE binasının üniversite rektörlüğü kılıfı altında keyfiliğin merkezi haline getirilmesi örnek olarak yeterlidir. 

Muhalefet akıllı davranır da öne çıkarsa memleketin hayrına bir şey yapmış olur. Bekliyoruz. Ama dileriz ki sabır taşı çatlamasın, kurbağanın gözü de patlamasın.

Okunma Sayısı: 370
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kabinede 3 Bakanlıkta yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

    Çin insanlığa karşı suç işliyor

    İflas itirafı

    OHAL Komisyonu kapatılsın

    Sıra altın rezervlerinde mi?

    Kur’ân öğrenmek anayasal haktır

    Dönmemeleri devlet skandalı

    ABD: Moskova Büyükelçimiz Sullivan, Rusya'ya geri dönecek

    Ramazan’da online alış veriş tasarruf sağlıyor
    📷

    Muradiye Camisi'nde 15. yüzyıl estetiğine şahit olabilirsiniz

    UEFA, FIFA ve IOC: 'Avrupa Süper Ligi'ne tamamen karşıyız

    'Kırım yasa dışı olarak ilhak edildi'

    Türkiye, İsveç’i şiddetle kınandı

    Süleyman Atlı altın madalya kazandı

    Türkiye'de son 24 saatte 346 kişi vefat etti

    Beşiktaş, Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Kovid testi pozitif, HES’te risksiz

    Hüsnü Bayramoğlu Ağabey dualarla uğurlandı

    Almanya Başbakanı Merkel: Navalnıy konusunda çok endişeliyiz

    İsrail: İngiltere ile 'yeşil seyahat koridoru' oluşturmayı görüşüyoruz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman haklıdır
    Genel

    İflas itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hedef doğru, yöntem yanlış
    Faruk ÇAKIR

    Kayahan’ın eskimeyen mesajı
    Genel

    OHAL Komisyonu kapatılsın
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Darbeler demokrasi ittifakıyla biter
    Genel

    Dönmemeleri devlet skandalı
    Genel

    Çin insanlığa karşı suç işliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Allah katında bağışlanmak zor mudur?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.