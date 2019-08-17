"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Küreselleşmeden tepsileşmeye

Ahmet BATTAL
17 Ağustos 2019, Cumartesi
Bir zamanlar dünya düzdü.

Ama uçsuz bucaksız geniş bir düzlüktü. O engelli-engebeli düzlükte köyler ve şehirler birbirinden uzaktı. 

Ulaşım ve iletişimdeki baş döndürücü gelişme dünyanın da başını döndürdü, yuvarladı, yuvarlaklaştırdı ve küreselleştirdi. 

Dünyanın yuvarlak olduğu ve bu yuvarlağın her tarafının birbiriyle ilişki kurabileceği anlaşıldı. 

Böylece dünya küresel köy oldu. Hem de, ne yöne giderseniz gidin başladığınız noktaya döndüğünüz “tek yönlü” “uni-versus” bir küre.

Fakat sonra başdöndürücü bir afet-internet çıktı ve dünya yeniden düzleşti ve hatta tepsileşti. 

İlişkiler ve kavramlar değişti.

Meselâ gurbet hasretinin anlamı değişti. Anneler, Kanada’dan gelen oğullarına sarıldıktan on dakika sonra komşuya çaya gidebilir hale geldiler. Çünkü zaten bir gün önce Montreal YUL havaalanındayken kendisiyle görüntülü görüşmüşlerdi.

Meselâ “gaiplik” kavramı gaip oldu, kayıp kayboldu.

Meselâ ilgi alanınızdaysa Yeni Kaledonya’nın Kalakilerinin mazisi, bugünü ve geleceği hakkında çok kısa yoldan bilgi sahibi olabilirsiniz. Fransızların mazide siyaset hatırına onlara yaptığı zulme üzülebilirsiniz. O günün hesabını bugünkü masum Fransız’dan sormaya bile kalkabilirsiniz!

Meselâ dünyadaki çöp dağlarına uzaydan bakan gözlerin görüp gösterdiğini izleyip üzülebilirsiniz. 

Böylece aslında şunu anlayacaksınız: Dünyadan haberdar oldukça o tepsi dünyanın kenarlarının yukarıdan içeri doğru kıvrılıp adeta üstünüze kapandığını ve sizi perişan ettiğini göreceksiniz. 

Dünyanın sizi hapsettiğini/habtettiğini görmezden mi geleceksiniz? Mümkün değil. Haberler üstünüze üstünüze geliyor. 

Tüm dünyanın ve insanlığın dertleriyle dertlenmekten dolayı bir ince hastalık hastası olmamak için çare nedir?

Uzaydaki sayısız koca kürenin içinde birazı suyla kaplı bir küçük kızgın taş parçasındaki hayat sahiplerinden birisiniz. 

Ya bu tepsi dünyayı hafife alacaksınız ve “kavanoz dipli dünya” deyip dalganızı geçeceksiniz. 

Ya da zihninizi toparlayıp “benim de dünyamın da bir sahibi var elbet ve o beni benden iyi düşünür, ben asıl vazifeme bakayım” diyeceksiniz.  

Asıl işiniz nedir? Büzüştürülmüş tepsinin dibinden çıkmanın ve küresel dünyaya yeniden tepeden bakmanın yolu nedir? 

“Önce enfüsî ve sonra afakî tefekkür yapmalısınız” derken kastedilen şey de nedir?

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok

    Çöp ithalatında ciddî artış

    Cammu Keşmir her açıdan zor durumda

    Grönland'den Trump'a: Satılık değiliz

    Süper Lig sürprizle başladı

    İdlib'de tansiyon düşmüyor: Rus uçaklarının son saldırısında 13 sivil daha öldü

    Akar'dan 'Birleşik Müşterek Harekat Merkezi' bilgilendirmesi

    'İsrail'deki derin ırkçılık barıştan uzaklaştırıyor'

    Hacılar Medine-i Münevvere’de

    Umre ücretleri de zamlandı

    Yanlış anladık

    İsrail, bölgeyi dinî savaşa sürüklüyor

    Bir günde 18 milyar dolar kaybettiler

    Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni uyardı

    Hükümet, zam teklifini sundu, Memur-Sen 'Bu teklifi yok sayıyoruz' dedi

    İsrail'in son skandalına ilişkin yeni gelişme

    İmran Han: Hindistan'ın faşist taktikleri, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramaz

    Danimarka'dan Trump'a cevap: Bu bir şaka olmalı

    Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euro'luk ihracat

    Üniversiteler için e-kayıt dönemi başladı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Hukukta ‘kuru’ da olsa yakılmaz”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Büyük depreme hazır mıyız?
    Yasemin YAŞAR

    Doğru sorulara, yanlış cevaplar
    Genel

    Çöp ithalatında ciddî artış
    Genel

    Marmara depreminin 20. yılı... Tehlike kapıda, tedbir yok
    Risale-i Nur'dan

    Hakikî saadet ve lezzet, marifetullahta
    Ahmet BATTAL

    Küreselleşmeden tepsileşmeye
    Orhan GÜLER

    “Yazı serileri” veya bir “köşe”de kitap yazmak...
    Mehmet ÇETİN

    İhlâsın sırrını kazanmaya mecbur ve mükellefiz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.