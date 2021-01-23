Partisinden Erdoğan’a cevap

Erdoğan partisinin -ne demekse- “genişletilmiş” İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada ilginç bazı şeyler söylemiş. Biz bugün bu cümlelerden bazılarını samimî ve yorgun bir AK Partilinin gözünden değerlendireceğiz ve onun dilinden cevaplandıracağız.

“Dağıtarak, kırarak, bölerek değil, birleştirerek, bütünleştirerek işe başlamazsak hedeflerimize ulaşamayız. Kendi içimizdeki arkadaşlarımızın gönlünü kazanamazsak milletimizin gönlüne giremeyiz.”

Sayın Başkanım, bu cümlenizde bizi de rahatlatan büyük bir ipucu var:

Demek siz de biliyorsunuz ki Partinin kendi içinde gönlü kırık arkadaşlarımız var ve bu gönül kırıklıkları AKP’nin milletin de gözünden düşmesine sebep oluyor.

Zaten problem net. Ama çözümü göstermemişsiniz, galiba gösterememişsiniz.

“Üye sayımızın kâğıt üzerinde on bir milyonu geçmesi kadar, bu insanların her birini kutlu dâvâmızın anlatıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir.”

Sayın Başkanım, bu üye sayısı ve şişirme amacıyla habersiz üye kaydı meselesindeki skandallar serisi daha önce de basının diline düştü. Keşke önce bu konuda bir adım atsanız da bizi rahatlatsanız.

“2023 seçimlerine güçlü bir teşkilâtla hazırlanmayı planlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği tarihî süreçte kritik öneme sahip 2023 seçimlerinden Cumhur İttifakı’yla birlikte hem Cumhurbaşkanlığı’nda hem Meclis’te zaferle çıkacağız.”

Sayın Başkanım, “güçlü teşkilât” meselesinde bindiğimiz dalı çoktan kestik. Teşkilâtın bilhassa “FETÖ damgası” sebebiyle ve bu damga yardımıyla ayak oyunlarıyla ne hallere düşürüldüğünü çevrenizdeki dindar kılıklı oligarşik saray bürokratları bilmeyebilir, ama Partimizin taşra teşkilâtının başındakiler mutlaka biliyordur. Şayet Başkanımız iseniz sizin de bildiğinizi varsayarız.

Ayrıca dinî cemaatlerin ve samimî dindar entelektüellerin desteğini çoktan kaybettik.

Çare de bellidir: Cemaat eşittir terör örgütü formülüyle adaletsizlik cenderesinden geçirilenler, bizim teşkilâtlarımızın bizzat mensubu değilse de komşusudur, dayısıdır ya da kardeşidir ve hepsi “küstürdüm barışamam, ayrıldım kavuşamam” türküsünü okuyor.

“AK Parti siyasî, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti’de sorumluluk üstlenme hakkı yoktur.”

Sayın Başkanım, siz kısa süre önce de biz muhataplarınıza “Milletvekili veya il başkanlarının akrabalarını partinin yönetimine koymamaya dikkat edin. Aşiretleşmeyelim.” demiştiniz. İyi de balık bile baştan kokmaz mı? Urfa-Mardin temalı Ağa Konağı dizilerindekilerden bile daha kaliteli entrikalar sizin sarayınızda olmadı mı?

Meselâ “her şeyine kefilim” dediğiniz müstafi bakan damadınızın bunca zamandır nerede ve ne halde olduğunu soran siyasî rakiplerimize ne cevap vereceğiz?

Siz bize önce onu söyleyin.