Psikolojinin psikolojisini bozmak

Bugün üniversite adaylarının tercih günleri başlıyor.

Tercih sürecinin içine bomba gibi düşen haberi ise dün okudunuz ya da izlediniz.

Ajanslar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından paylaştığı haberi haber yaptılar. Medya da onlardan aldı ve haber yaptı. Şöyle:

Bazı üniversitelerin açık öğretim programları arasında psikoloji bölümü lisans eğitimi programı açması tartışmalara sebep olmuş.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkan tartışmalar sonrası konuyu araştırması için Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’na talimat vermiş.

Talimatla çalışan yani -anlaşıldığı kadarıyla- talimat almayınca çalışmayan(!) bu Kurul kısa sürede toplanarak çalışmalarını tamamlamış ve Rapor Cumhurbaşkanına sunulmuş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu’nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiş.

Ne zaman?

Tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra ve tercihlerin başlamasından bir gün önce!

Biz bu yazıda bu kararın isabetini tartışacak değiliz. Uzmanı da değiliz ilgilisi de.

Kararın nasıl ve ne zaman uygulanacağı ve YÖK’ün-kâğıt üstünde bile kalmamış olan-özerkliği gibi hususların da bu aşamada önemi yok. Ama bu güzel örnek, güzelim Türkiye’deki zavallı Devlet Aygıtının, bürokratlarca ve siyasetçilerce ne kadar güzel(!) ve ciddiyetle yönetildiğinin basit ve sıradan bir delili. Bu yüzden bunu yazmamak olmaz. Hep eleştirecek değiliz, biraz da övelim!

İki üç aydır izliyorsunuz. Zavallı Milli Eğitim Bakanı okulların ne zaman eğitime başlayacağı hususunda karar verebilmek için ter döküyor, yardım ve destek istiyor. Konuyu vakitlice ve elbirliğiyle karara bağlamaya çalışıyor.

Ama benzer hassasiyeti Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu gösteremiyor.

Onlar derbeder olunca Cumhurbaşkanına da bu derbederliğe tüy dikmek düşüyor.

Yoksa cumhurbaşkanımız asla “tek adam” değildir ve olmaz. O asla kendi başına karar almaz. Zaten o “siz çok akıllısınız, sizin aklınız varken başka akıllara ihtiyaç yok efenim” diyerek kendisini pohpohlayanlara hep karşı çıkmıştır. Onları, bırakın yanına yaklaştırmayı, saraya bile sokmaz.

O hep meşverete önem vermiştir. Ortak akla uymakta çok başarılıdır.

Onun gibisi bu ülkeye yüz yılda bir gelir. O da belki.

Bu nasip bize nasip oldu. Şükredelim ve itiraz da etmeyelim. Ta ki psikolojimiz bozulmasın!