"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 AĞUSTOS 2024 CUMA - YIL: 55

Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı-3

Ahmet BATTAL
30 Ağustos 2024, Cuma
İlk yazımıza gelen yorumları incelemeye ve cevaplandırmaya devam edelim:

Mehmet isimli okuyucumuzun yorumu:

“Neoliberal özgürlük anlayışı maalesef fıtrat karşıtlığı ve sınırsız hürriyet anlayışı. Her türlü ahlakî, imanî değeri alt üst etmek. Putin Rusya’sının her ne kadar tam istediğimiz manada demokrasi ile idare edilmiyor olsa bile İslâm âlemine hep yarayışlı politikaları oldu. Bence küresel dinsizleri hem deşifre etme anlamında hem de onların tahriplerine mani olmakta müsbet icraatlar sergiledi.”

Cevabımız:

Bu beyanlarınızın delillerini de görmek ve göstermek isteriz.

Mesela Putin’in İslâm dünyasına faydaları nelerdir?

Mesela “küresel dinsizler” dediğiniz -ve içini sizin doldurmanızı beklediğimiz- kişilere ve gruplara karşı Putin ve yönetimi neler yapmıştır?

***

“Doğu Batı” rumuzlu okuyucumuzun yorumu:

“Neo-liberalizmi hürriyet mi kabul edeceğiz? Üstadımızın hürriyet tarifinde sefihlere yer var mı? Önce inkâr-ı ulûhiyetle savaş mı, yoksa sübjektif kalan despotluk mu? Hakikaten kafamız karıştı. Yani Kamala Harris ve dinsiz ekibini mi destekleyeceğiz?”

Cevabımız:

Birinci ve ikinci sorunuzu cevabı belli. İlk yazımızda vardı.

İnkâr-ı ulûhiyete karşı savaş meselesine gelince; Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi buluşması sembolizasyonu ile bilinen Müslüman ve Hristiyan diyalogunu ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve İspanya Başbakanı’nın himayesinde kurulan ve halen pasif de olsa faaliyetini sürdüren Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nü gözden uzak tutmamalıyız. Putin’in ve yönetiminin bu Enstitü’ye karşı tavrı nedir? Bilgi ve kaynak verirseniz duyurmak isteriz.

Putin’in despotluğunun “sübjektif kaldığını” yazmışsınız. Objektif tecrübe için bir muhalif olarak Rusya’da yaşamanızı ya da Rus Muhaliflerini izlemenizi tavsiye ederiz.

Harris’in ekibinin “dinsiz” olduğunu yazmışsınız. Bunun anlamı ve delilleri nelerdir? Zira aynelyakin bildiğimiz kadarıyla ABD’de dinî hayat oldukça canlıdır ve dinsiz olan ve bunu deklare eden bir ekibin halktan oy alması en az bizdeki kadar zordur.

Öte yandan biz ABD’de değiliz ve oy kullanmıyoruz ama unutmayalım ki orada Harris’i de Trump’ı da destekleyen Müslümanlar var. (Ayrıntılar için geçen haftalarda yayınlanan “ABD seçimleri bizim neyimiz olur” başlıklı yazımıza bakabilirsiniz.)

***

Pelin Kurukahveci isimli okuyucumuzun yorumu:

“LGBT karşıtı olmak özgürlük karşıtı olmak değildir. Avrupa’da erkek erkeğe evlenenler midenizi bulandırıyordur eminim. Rusya’yı ve Putin’i LGBT’ye karşı tavrından dolayı tebrik ediyorum. Avrupa’da hatta dünyada LGBT’ye karşı böyle bir tavır gösteren bir devlet var mı?”

Cevabımız:

Gelecekte Türkiye’de devletin LGBT konusunda tavrı değişse ve siz bugünkü fikirleriniz sebebiyle cezalandırılmaktan korktuğunuz için Türkiye’den çıkmak isteseniz Avrupa ya da ABD’ye mi yoksa Rusya’ya mı kaçarsınız? Samimi cevabınız sorunuzun da cevabıdır.

***

A. Yılmaz isimli okuyucumuzun yorumu:

“Neoliberalizmin ne tür bir fazileti olduğunu bir yazı ile izah etmenizi istirham ederim sayın hocam. Bu yazıda neoliberalizm güzellemesi gördük ama niteliğine dair bir açıklama göremedik. Neoliberalizm anlattığınız kadar güzel bir şeyse biz de bilmek, tanımak isteriz.”

Cevabımız:

Neoliberalizm akımının “faziletli” olduğunu düşünüyor değiliz. İlk yazımızda onu “mahza güzel” bir şey olarak anlatmadık. Kelime anlamından başlayarak pozitif bir giriş yaptık.

Zira biz, dünyadaki ilk liberaller olan Ahrarlar’ı ve onların devamı olan demokratları muktesidane sever ve destekleriz. Siz bu akım hakkında birincil kaynaklardan objektif ve ayrıntılı bilgi verirseniz biz de okur ve “burası iyiymiş” ya da “bu kısmını beğenmedim” deriz. Hatta onlarla ilgili fikrimiz negatife de dönebilir. Şimdilik net bir tavrımız yok.

Ama şu da bilinmeli: Hürriyet düşmanlarının, Ahrarların Rafızilerini gözümüze sokup gözümüzü ve gözünüzü boyamasına izin vermeyeceğiz.

***

İrfan isimli okuyucumuzun yorumu:

“Dış dünyada dönen olaylardan gerçekten bîhabersiniz. Bilmeyerek o dinsiz cereyanlara yardım ediyorsunuz. Suriye savaşlarında Anadolu Ajansının verdiği haberleri vermek gibi. İnsanlık dehşetli deccalizmin uluhiyeti inkâr pençesi altında parçalanıyor ve siz -bilmeden diyelim, inşallah öyledir- onlara karşı savaşanlara cephe alıyorsunuz. Süfyanı tanıyorsunuz belki ama global deccali tanımazsanız farkında olmadan onların değirmenine su taşımış olursunuz. Rabbim bizleri idrak eden kullarından eylesin, o azlardan olalım inşallah.”

Cevabımız:

Hasbelbeşer yanlış yazmaktan ve yanlış yön vermekten Allah’a sığınırız. Zira biliriz ki hasbelkader bulunduğumuz metbuiyet makamı hatarlıdır. Dualarınıza ve desteklerinize daima muhtacız.

Anadolu Ajansının haberlerini verme meselesini anlayamadık. Uluhiyeti inkar edenlere karşı savaş açanlara cephe almaktan Allah’a sığınırız. Yanlışımızı izah ederek gösterirseniz vazgeçeriz.

Bir de bu tür konularda hiç iddialı olmadık. Köşemizin adı bile “akıl misafiri”! Aklınızın ev sahibi sizsiniz. Meşveret niyetiyle ve idrakimize yardımcı olmanız için yazıyoruz. Gerekmedikçe hüküm vermekten kaçıyoruz. Köşemiz makul çizgideki herkese açık. Sizden ve bütün okuyucularımızdan bilgi, yorum ve izahat bekliyoruz. Delilleriyle ve net olarak.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne çiftçinin, ne işçinin halinden anlıyorsunuz

    Kapanan şirketler, açılanlardan fazla

    Epilepsi hastaları ilaç bulamıyor

    Gazze’de salgın hastalıklar dizginlenemiyor

    İzmirlilere denizlerde kirlilik uyarısı

    Tarım elli yılın en kötüsünü yaşıyor

    Meclis, anayasayı çiğneyerek varlığını sürdüremez

    Türkiye’nin vergi rekortmenleri belli oldu

    Dar gelirli için gidişat kötü

    Üretim çarkları iyice yavaşladı

    Sınırdışı etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin

    Küçükçekmece'de metrobüs kazası:1 ölü, 50 yaralı

    Son Şahitlerden Mehmet Özel Ağabey vefat etti

    İsrail'i koruma tatbikatında Türk savaş gemisi

    İsrailli komutan: Lübnan'da soykırım yapın!

    Depremzedeler illerine geri döndürülmeli

    Bu sene pek bir kazanç beklemiyoruz

    İsrail bir günde 5’i çocuk 40 Filistinliyi katletti

    Adaletsizlik AKP'yi bitiriyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dünya Sağlık Örgütü’nde panik…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedâiden su-i zanna nasıl gidilir!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kâfir ile münafık, casus ile hâin farkı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bağdat Paktı ve İsrail
    Durmuş Ali İnci

    İmansız cennete girilir mi?
    Risale-i Nur'dan

    O rahmete lâyık bir dâr-ı saadet olacaktır
    Faruk ÇAKIR

    Esas tepki adaletsizliğe olmalı
    Süleyman KÖSMENE

    Vicdanlar hürdür hür kalmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.