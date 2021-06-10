"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Siyaset denizinin salyaları

Ahmet BATTAL
10 Haziran 2021, Perşembe
Yeni problemlerle ve kavramlarla tanışıyoruz. Sebebini ve çaresini bilim adamları bulmaya çalışıyor.

Hikmetini ise hep beraber arayacağız. 

Meselâ koronayı ve pandemiyi tanıdık.

Sosyal hayatta, adalette ve siyasette de korona benzeri mikroplardan bulaşan ahlâksızlık pandemisi yaşadık. Yayılmasından korktuk. Sosyal koronaya karşı sosyal bağışıklık aşısını kimden ve nasıl alacağımızı ve nasıl uygulayacağımızı bulamadık.

Zira birileri ahlâk aşısı yapan sivilleri maskeleyip yok etti. İş ve çözüm devletin ahlâk aşısına kaldı. O da kâfi gelmiyor. Zira o da defolu. Derken müsilajla ve salyayla tanışmaya başladık.

Bu kirlilik halinin zaten bildiğimiz siyasî müsilaj yoğunluğu ile aynı zamana denk gelmesinin bir hikmeti olmalı. 

Meselâ şu haber ilginç: 

Recep Tayyip Erdoğan’dan önceki İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in dün söylediklerine göre, İstanbul’daki “tam biyolojik arıtma” projeleri Erdoğan’ın 1994’te belediye başkanı olmasından sonra rafa kaldırılmış. Biyolojik arıtmanın yerine, maliyeti düşük olan, ama Marmara Denizi’nin kirlenmesine sebep olan bir yöntem olan “atık suları denizin dibine deşarj etme yolu” seçilmiş.

Gerekçe “denizin bunu kendi kendine temizleyebileceği” varsayımı imiş. 

Şimdilerde bu varsayımın doğru olmadığı görülüyormuş.

Söylediklerinin gerçek ve doğru olup olmadığını uzmanları ve ilgilileri tartışacak. 

Siyasetteki kirlerin tümünün, “görünüp konforumuzu ve moralimizi bozmasın” denilerek derin denize sürülmeye ne zaman başlandığını ise biz tartışacağız. 

Bilhassa son on senedir yargı ve yüce divan temizlikleri inkâr edilerek siyasî çöplerin ve atıkların “göz görmesin yeter, zaten kendi kendine temizlenir” düşüncesiyle siyaset denizinin dibine doğru akıtıldığını, ama her seferinde salya sümük olup kıyıya vurduğunu hep birlikte görüyoruz. 

Son bir iki ayda patlak veren siyasî kirler ve atıklar bürokrasi ve siyaset kanallarının kirden tıkandığının ve patladığının işareti. 

Sosyal medya üzerinden kıyıya vuran bu salyalı pislikler siyaset ve adalet denizinin kir kaldıramadığını ve kendi kendini temizleyemediğini gösteriyor. 

Mafya, derin devlet, sığ devlet üçgeninde yürüdüğü anlaşılan “kirlenmece kirletmece” oyununun sonuna gelindiğini herkes görüyor. 

Yeni bir 15 Temmuz hadisesi ve yeni bir 20 Temmuz darbesi ile bu kirler dibe gönderilip patlaklar yamanmaz ve gören gözler vatan millet edebiyatıyla yeniden boyanmazsa, bu toplumun açık gözleri her şeyi görür gösterir. 

Hele medya içindeki çürüme ve kokuşmanın salyalarını gördüğümüzde iğreniyoruz. 

Basının ve basın özgürlüğünün “tam biyolojik arıtma” yapan temizleyici rolü ve önemi her zamankinden daha iyi anlaşılıyor olmalı. 

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli'

    Bu ceza ibret olsun

    SGK’ya OHAL sorusu

    Küresel çete operasyonu

    AB'den Yunanistan'a ''ses topu'' eleştirisi

    'Polonya ve Romanya'daki Amerikan füzeleri, Rusya'ya 15 dakikada varabilir'

    Kirlilik sağlığı tehdit eder boyutta

    'Meyveyi ölçülü tüketin'

    İlk sandıkta göndereceğiz

    Sağlıkta şiddet durmuyor

    Eğitime katılım düşük

    Türkiye'de son 24 saat

    Şehit Adil Yılmaz dualarla uğurlandı

    45 yaş üzerindeki vatandaşlar da aşılanacak

    Çiçek bahçesi yaptılar

    Daha çok isim var

    Pandemi tasarruf bilincini yükseltti

    İsrail, Filistinli çiftçinin 150 zeytin ağacını söktü

    Müsilaj Çanakkale’de

    ‘Mafya araştırılsın’a da red

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bu ceza ibret olsun
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişen CHP ve demokrasi ittifakı
    Genel

    'Bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli'
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinin salyaları
    Süleyman KÖSMENE

    Günahın darlığından tövbenin genişliğine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeteci üretme çiftliği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Bir Mahkeme-i Kübra var!
    Ahmet BATTAL

    Meşveret, hürriyet ve adalet için AB

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.