Siyaset denizinin salyaları

Yeni problemlerle ve kavramlarla tanışıyoruz. Sebebini ve çaresini bilim adamları bulmaya çalışıyor.

Hikmetini ise hep beraber arayacağız.

Meselâ koronayı ve pandemiyi tanıdık.

Sosyal hayatta, adalette ve siyasette de korona benzeri mikroplardan bulaşan ahlâksızlık pandemisi yaşadık. Yayılmasından korktuk. Sosyal koronaya karşı sosyal bağışıklık aşısını kimden ve nasıl alacağımızı ve nasıl uygulayacağımızı bulamadık.

Zira birileri ahlâk aşısı yapan sivilleri maskeleyip yok etti. İş ve çözüm devletin ahlâk aşısına kaldı. O da kâfi gelmiyor. Zira o da defolu. Derken müsilajla ve salyayla tanışmaya başladık.

Bu kirlilik halinin zaten bildiğimiz siyasî müsilaj yoğunluğu ile aynı zamana denk gelmesinin bir hikmeti olmalı.

Meselâ şu haber ilginç:

Recep Tayyip Erdoğan’dan önceki İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen’in dün söylediklerine göre, İstanbul’daki “tam biyolojik arıtma” projeleri Erdoğan’ın 1994’te belediye başkanı olmasından sonra rafa kaldırılmış. Biyolojik arıtmanın yerine, maliyeti düşük olan, ama Marmara Denizi’nin kirlenmesine sebep olan bir yöntem olan “atık suları denizin dibine deşarj etme yolu” seçilmiş.

Gerekçe “denizin bunu kendi kendine temizleyebileceği” varsayımı imiş.

Şimdilerde bu varsayımın doğru olmadığı görülüyormuş.

Söylediklerinin gerçek ve doğru olup olmadığını uzmanları ve ilgilileri tartışacak.

Siyasetteki kirlerin tümünün, “görünüp konforumuzu ve moralimizi bozmasın” denilerek derin denize sürülmeye ne zaman başlandığını ise biz tartışacağız.

Bilhassa son on senedir yargı ve yüce divan temizlikleri inkâr edilerek siyasî çöplerin ve atıkların “göz görmesin yeter, zaten kendi kendine temizlenir” düşüncesiyle siyaset denizinin dibine doğru akıtıldığını, ama her seferinde salya sümük olup kıyıya vurduğunu hep birlikte görüyoruz.

Son bir iki ayda patlak veren siyasî kirler ve atıklar bürokrasi ve siyaset kanallarının kirden tıkandığının ve patladığının işareti.

Sosyal medya üzerinden kıyıya vuran bu salyalı pislikler siyaset ve adalet denizinin kir kaldıramadığını ve kendi kendini temizleyemediğini gösteriyor.

Mafya, derin devlet, sığ devlet üçgeninde yürüdüğü anlaşılan “kirlenmece kirletmece” oyununun sonuna gelindiğini herkes görüyor.

Yeni bir 15 Temmuz hadisesi ve yeni bir 20 Temmuz darbesi ile bu kirler dibe gönderilip patlaklar yamanmaz ve gören gözler vatan millet edebiyatıyla yeniden boyanmazsa, bu toplumun açık gözleri her şeyi görür gösterir.

Hele medya içindeki çürüme ve kokuşmanın salyalarını gördüğümüzde iğreniyoruz.

Basının ve basın özgürlüğünün “tam biyolojik arıtma” yapan temizleyici rolü ve önemi her zamankinden daha iyi anlaşılıyor olmalı.