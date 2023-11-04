"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Türkiye geçilmez” oldu mu?

Ahmet BATTAL
04 Kasım 2023, Cumartesi
''Çanakkale geçilmez” meşhurdur.

“Birinci Cihan Harbinde geçmek isteyen bunu başaramadı, bundan sonra deneyecek olan da başarmakta zorlanır” manasındadır. 

Bu sloganın doğruluğu ayrı mesele ama neticede bir hamaset söylemidir ve kendi çapında anlamlıdır. 

İletişim Başkanlığı bir süre önce bu slogandan kinayeyle “Türkiye geçilmez” diye bir slogan uydurmuştu. Her ne demekse…

Halbuki Türkiye çok zamandır “gelinip geçilecek” bir ülke olmuş durumda. 

Suriye meselesini bölgenin başına patlatanlar elbette bu neticeyi de öngörmüşlerdi. Onların içerideki işbirlikçileri de herhalde bu işten şu ya da bu şekilde nemalanıyorlardır. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçen haftalarda şöyle bir açıklama yapmıştı:

“Çalışmalarımız sonucunda düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına girdi. Organizatörler ‘Türkiye’de artık sıkı denetim var, gitmeyin’ diyorlar. 120 günde bu noktaya gelindi. Algı çok önemli. Düzensiz göçle mücadeleye ara vermemek lazım. Eğer sahada bu şekilde basarsanız, hudutlarınızdan geri gönderilenler ‘gelmeyin’ diyorlar.”

Demek Yeni Bakan gelmiş ve “geçmen göçmen”lerin geçiş üstünlüğüne son vermiş.

Bu açıklamanın birinci boyutu “rota değişikliği” beyanı ile aslında “Türkiye’ye göç” değil “Türkiye üzerinden Batıya göç” olgusunun varlığının birinci ağızdan itiraf edilmesi. 

İkinci boyut nisbî başarıya dair. Ve bunun nasıl bir “başarı” olduğu ayrıca müzakereye muhtaç.

Üçüncü yönü ise Bakan değişikliğinin göçmen politikası üzerindeki etkileri hakkında. 

Yeni Bakanla birlikte Türkiye’nin göçmen politikası değişmiş olabilir mi? 

Hayır, olamaz. Zira konu Bakanın yetkisinde değil. Konu kanun ve Cumhurbaşkanı Kararları ile ilgili. 

Bakan değiştikten sonra cumhurbaşkanı değişmediği gibi (belki de değişmiştir!) bu konuda bir kanuni düzenleme değişikliği de olmadı. 

O halde ne değişti de fiilen politika değişti? 

Ya da şöyle soralım: 

Nasıl oluyor da böyle önemli bir konuda bir bakan döneminde yıllarca keyfî işler yürüyor ve sonra başka bir bakan keyfî işleri bırakıp kanuni işlere dönüyor? 

Birileri “efendim bakanların hiç mi inisiyatif geliştirme yetkisi olmayacak” demeye kalkmasın. Göçmen ve sınırlar meselesi bir inisiyatif meselesi değil!

Belki de aslında yeni Bakan, neredeyse açıkça, “Eski Bakan Süleyman Soylu bu işi iyi yapamadı. Biz ondan daha iyi yapıyoruz!” diyor.  

O zaman da “biz anlayamadan iktidar mı değişti?” sorusu akla geliyor. 

Sonra vatandaşlarımız da “Cumhurbaşkanının başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınan kararlar …” diye başlayan Anadolu Ajansı ya da TRT haberleri dinliyor ya da izliyor. 

Sadece izlese neyse. İnanıyor.

Geçen gün siyasetlerle ilgisi ve bu işler hakkında az çok bilgisi olan bir profesör dostumuzla sohbet ederken “Cumhurbaşkanlığı Kabinesi” diye bir kavramın sistemde ve Anayasa’da yerinin olmadığını söylediğimizde şaşkınlığını gizleyemedi. 

Biz “tek adamlar rejiminde işler kapanın elinde kalıyor” dediğimizde kızan dostların kulakları çınlasın. 

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım

    Blinken, suçu HAMAS’a attı

    ‘Susun, yazmayın, konuşmayın’

    Adalet Bakanı: Bunlara müsaade edelim mi?

    Mülteci kamplarını “kasıtlı” vuruyor

    İstanbul'a kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

    Ateşkes milyonlar için ölüm kalım meselesi

    Hukuk olmadan hiçbir sorun çözülemez

    Gazetecilik suç değildir

    Yargı gazetecilerle değil çürümüşlükle ilgilensin

    TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan: Enflasyon, gelecek bahar düşecek

    "İsrail ile dayanışmamızı sürdüreceğiz"

    AKOM'dan İstanbul için uyarı

    Madde bağımlılığı rehabilitasyon merkezinde yangın: 32 ölü

    Gazze'de 35 bin konut tamamen yıkıldı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 61,36

    Çalışanların yüzde 60’ı asgari ücret alıyor

    Doktor göçü hız kesmiyor

    AYM’nin kararı yoruma açık değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Tam bir tesanüde şiddetle muhtacız”
    Genel

    ‘Susun, yazmayın, konuşmayın’
    Genel

    Adalet Bakanı: Bunlara müsaade edelim mi?
    Genel

    Blinken, suçu HAMAS’a attı
    Genel

    ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım
    Ahmet BATTAL

    “Türkiye geçilmez” oldu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    “Hayat güzel” mi?!
    Muhammet ÖRTLEK

    Avrupa’nın güvenliği Filistin’den geçiyor
    Faruk ÇAKIR

    Eski tartışma, yeni anayasa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.