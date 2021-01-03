"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Un, su, şeker varsa

Ahmet BATTAL
03 Ocak 2021, Pazar
Malûmdur.

Un varsa,

Su varsa,

Şeker de varsa…

Mesele bitmiştir.

Bizim, ülke olarak, toplumsal meselelerde helva yeme hakkımız ve şansımız yok mu?

Var ve olmalı.

O zaman neden Avrupalının yediği kadar kaliteli helva yiyemiyoruz?

Sebebi belli.

Un biziz. İnsanımızdır.

Su bizim devletimizdir, kanunlarımız ve kurumlarımızdır.

Şeker de bizim dinimiz, geleneklerimiz ve kültürümüzdür.

Kalite meselesi ayrı konu, ama bu üç ana malzeme tamam. Bir de helva yapmak için iyi bir tarifeye ihtiyaç var.

O tarife;

Demokrasidir. Müzakere kültürüdür.

İnsan haklarına ve hürriyetlerine saygıdır. Hoşgörüdür.

Hukuk devletidir. Adalet ve liyakate değer vermektir.

Bunlar da tamam. Kitaplarda yazılı. Okuyup anlamak zor değil.

Helva yapmak için üçüncü bir şey daha lâzım:

Bu tarifedeki usûlü oradan öğrenip burada tatbik edecek “alıcı usta”ya ihtiyaç var.

İşte iş buraya geldiğinde çatallanıyor.

“Verin malzemeyi, ben bu işte ustayım, tarifi biliyorum, inceliklerini de öğrenir ve uygularım” diyerek tezgâha geçenler her seferinde millete hayal kırıklığı yaşatıyorlar.

Tezgâhın başına geçenler nedense bir türlü denenmiş yoldan giderek helva yapmayı başaramıyorlar.

Bazılarının niyeti iyi.

Helva yapmaya çalışıyorlar, ama maniler çıkıyor.

Ya ışık sönüyor, ya tüp bitiyor, ya da birileri gelip “burada nasıl olur da bizden habersiz tezgâh kurarsınız, kim dedi size helva yapabileceğinizi” diyerek ocağı yıkıp tezgâhı deviriyor.

Bazılarının niyeti baştan bozuk.

“Helva yapacağım” diye başlıyor, ama ortaya başka şeyler çıkarmak niyetiyle hareket ediyor.

Şekerin yerine şap katıyor, unun içine tuz döküyor, yağı da sirke ile değiştirmeye kalkıyor.

Ortaya çıkana o helva diyor, ama helvanın tadını bir kere almış olan herkes, “yok, bu helva değil” diyerek itiraz ediyor.

“Ben bu helvayı yaparım” diyenler bugünlerde yeniden piyasada ve çoğaldılar.

Uyanık olmak lâzım.

Okunma Sayısı: 388
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü de, Ayasofya da ortak değerimiz kullandırmayız

    Böyle giderse 2050’de su fakiri olacağız

    Nijer'de terör saldırısı: 56 ölü

    5 başlıkta küresel ekonominin durumu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 202 kişi daha vefat etti

    Yüzlerce zeytini söktüler

    Köprülere neye göre zam yapıldı?

    İsrail'de Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 156’ya yükseldi

    Erken seçimi gündemde tutacağız

    Başörtülülerden özür dile

    Yüzde 65: Ülke kötüye gidiyor

    Rasulayn'da bombalı saldırı: 2 çocuk öldü

    TikTok, Filistin haber kuruluşunun hesabını sildi

    İkisi de çağdışı

    İngiltere'de vaka sayıları artışta

    Somali'deki terör saldırısında 1 Türk vefat etti

    İran, uranyumu yüzde 20 zenginleştirme kararı aldı

    Kastamonu'da Kovid-19 vakaları yüzde 70 azaldı

    Aynı camiye iki hafta içinde ikinci saldırı

    THY, İngiltere uçuşlarıyla ilgili açıklama yaptı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Un, su, şeker varsa
    Faruk ÇAKIR

    Helâl kazan, helâl ye
    Misbah ERATİLLA

    Korku ve eğitim
    Ahmet ÖZDEMİR

    Günahlardan korunmak için niyet etmek
    Mehmet KARA

    Torbadan çıkan kayyım!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tertemiz bir yeni yıl
    Genel

    Başörtüsü de, Ayasofya da ortak değerimiz kullandırmayız
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur marifetullaha geniş bir yol açmış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.