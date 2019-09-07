Yargı ayakta, yanlış durakta!

Yeni adlî yıl açılış törenlerinin iştirakçileri, protestocuları, yeri ve ev sahibi ile ilgili tartışmaları hepimiz bir ucundan da olsa izledik ve hem bilgilendik hem de şaşırdık.

Önce bir ümit ışığı: Konu önceki iki üç yıla nazaran daha fazla tartışıldı. Bu durum “tek adam rejimi”ne karşı oluşan toplumsal muhalefetin güçlendiğini gösteriyor. “Dert görünür olursa devası da kolay bulunur” derler.

Adlî yıl açılışının yabancı dâvetlilerin de bulunduğu “büyük salon”larda ve “görkemli tören”lerle yapılmasına da itiraz edilebilir. Gerçekten yargının adalete dayalı olması gereken mehabeti ile “Saray” lâkaplı Külliye’nin kuvvete dayalı fiilî haşmeti birbirine pek de uymuyor.

Ama asıl haklı itiraz ev sahibinin kim olacağı hususundadır:

Konuya Erdoğan gözlüğüyle ve siyasî bakanlar “bizim siyasî liderimizin ev sahipliğinde olsun da …” diyeceklerdir ve demişlerdir.

Konuya hukuk mantığı ile bakanlar, yanlış bir işi bile bile gelenek haline getirmeye çalışanların kotardığı bu uygulama ile elbette yürütme-yargı ilişkilerinin yozlaşması riskinin büyüdüğünü göreceklerdir. Hür dünyanın gözünde yerimizi önemli görenler ise “eyvah, yargının dahi bölündüğünü ve bilhassa hükmeden parçanın yürütmeye teslim olduğunu dünyaya ilân etmiş olduk, yazıklar olsun bize” diyeceklerdir.

Törene katılmama kararı alan Baroların gerekçeleri çoğunlukla makuldür. Ancak Ankara Barosu’nun alternatif mekân olarak Anıtkabir’i tercih etmiş olması başka bir probleme işaret ediyor.

Kendisini birçok yönden ve bilhassa “tek adam”lık hayali yönünden M. Kemal’e benzeten ve bunu zaman zaman açıkça itiraf da eden bir liderin bir uca çekip çekiştirdiği yargıyı o uçtan kurtarmanın yolu, yargıyı alıp diğer uca yapıştırmak olmamalıdır, olamaz. Bu bir denge politikası da değil, olsa olsa, “serihûş’a has” yalpalama hareketidir.

Yargı bağımsızlığı konusunda M. Kemal’in en az Erdoğan kadar sabıkalı olduğunu öğrenmek isteyen baro yöneticilerine ve hukukçulara Sayın Taha Akyol’un “Atatürk’ün İhtilâl Hukuku” kitabını tavsiye ederiz.

Yargının ihtiyacı bir uçtan diğerine salınmak değildir. Derhal ve acilen, insan haklarına saygılı, kuvvetler ayrılığına dayanan demokratik hukuk devletini tesis edecek adımlar atmaktır.

Bu “iyilik”leri bugünkü yürütmeden beklemek mümkün değildir. Bugünkü yasama da en azından şimdilik maalesef etkisiz elemandır. Çare yine yargının kendi içinden ve cesur ve demokrat yargıçların elinden çıkacaktır.

Yüksek yargıçları Genelkurmaya brifinge çağırmakla “ben başkomutanım” diyenin emir ve düzen alanına dâvet etmek arasında nasıl bir benzerlik ve fark olduğunu ise tarih ayrıca yazacaktır. “Araştırmacı gazeteci”ler malzeme hazırlamaya şimdiden başlamalılar.

Siyasî muhalefetin en akılcı ve en âcil işi ise bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucubeyi bütün zeminlerde tartışmaya açmak olmalıdır.