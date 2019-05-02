Cennetlik hayvanlar

Yeryüzünün halifesi olan bizlere, Cenab-ı Hak kendisini tesbih ve bize hizmet etsinler diye hayvanları yarattı.

Peki bu hayvanlar Cennetlik mi?

Evet bazıları Cennetlik.

İşte Cennetle müjdelenen 10 hayvan;

1- Salih aleyhisselâmın devesi,

2- İbrahim aleyhisselâmın danası,

3 - İsmail aleyhisselâmın koçu,

4- Musa aleyhisselâmın sığırı,

5 - Yunus aleyhisselâmın balığı,

6- Üzeyr aleyhisselâmın merkebi,

7- Süleyman aleyhisselâmın karıncası,

8- Hz. Süleyman’ın Belkıs’a gönderdiği Hüdhüd kuşu,

9- Ashab-ı Keyf’in Kıtmir’i ismindeki köpeği,

10- Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) hicretteki meşhur devesi Kasvâ.

Ayrıca bir hayvan var ki; dünyadaki siyasî dengeleri bozup, Müslümanlara yardım eden bir hayvan.

İşte bu olayı Üstad Bediüzzaman’ın yanında bulunan Molla Süleyman ismindeki talebesi ve hizmetkârından dinleyelim: ”Yunan Başbakanı Venizelos, İngiliz Başbakanı Lloyd George’dan 50 bin kişilik silâh alıyor. Bu silâhlarla Anadolu’ya taarruz edecekleri sırada, bir Cuma gecesi Bediüzzaman, namazdan sonra duâya başladı. O gece sabaha kadar uyumadı.

Devamlı duâ etti: `Ya Rabb! Senin askerin daha çoktur. Bu mel’unlara fırsat verme!` Sabahleyin, ben Divanyolu’ndan gazetesini ve çorbasını almaya çıktım. Gazeteler Yunan Kralı I. Aleksandros’u maymun ısırdığını, maymunun ise öldürüldüğünü yazıyordu. Gazeteyi görünce, Bediüzzaman çok sevindi ve gülerek, `Bir kalem getir de Süleyman, bu hayvanın arkasından bir mersiye yazalım` dedi.” 1

Mücahid bir hayvan mersiyesi

Ey maymun–i meymûn!

Mü’minleri memnun,

Kâfirleri mahzun,

Yunan’ı da mecnun eyledin.

Öyle bir tokat vurdun ki,

Siyaset çarkını bozdun.

Lloyd George’u kudurttun,

Venizelos’u geberttin.

Mizan–ı siyasette pek ağır oturdun.

Ki, küfrün ordularını,

Zulmün leşkerlerini,

Bir hamlede havaya fırlattın.

Başlarındaki maskeleri düşürüp,

Maskara ederek,

Bütün dünyaya güldürdün.

Cennetle mübeşşer (müjdeli) olan

Hayvanların isrine (safına) gittin.

Cennette saîdsin;

Çünkü gazi, hem şehidsin. 2

Dipnotlar:

1. https://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/bahtiyar-maymun-tarihin-seyrini-degistirdi_207797, N. Şahiner, B. T. Bediüzzaman Said Nursî, s. 235.

2. Eski Said Dönemi Eserleri, Rumuz, Yeni Asya Neşriyat, s. 516.