"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Îsâr hasleti

Ahmet Cemil Çökren
07 Haziran 2026, Pazar
Îsâr, kişinin kendi ihtiyacı olduğu hâlde kardeşini kendine tercih etmesidir. Kur'ân'da Ensar hakkında şöyle buyurulur: "Kendileri ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler."1

Sahabe döneminden îsârın en meşhur örneklerinden biri, Yermük Savaşı sonrasında yaşanan ve "Su Hadisesi" olarak bilinen rivayettir:

Savaş bittikten sonra Sahabelerden biri, yaralılar arasında bulunan amcasının oğluna su götürür. Tam suyu vereceği sırada yakından başka bir yaralının "Su, su!" diye inlediğini duyarlar. Amcasının oğlu: "Önce ona götür." der.

Suyu ikinci yaralıya götürdüğünde, o da başka bir yaralının sesini işitir ve "Önce ona ver." der.

Suyu üçüncü yaralıya götürür; fakat o şehit olmuştur. Geri dönüp ikinciye gelir, onun da şehit olduğunu görür. Birinciye döndüğünde o da şehit olmuştur. Böylece üçü de su içemeden şehit olmuşlardır.

Rivayetlerde bu yaralıların arasında sahabelerden Hâris bin Hişâm, İkrime bin Ebu Cehil ve Ayyaş bin Ebu Rebîa isimleri zikredilir. Bu olay, İslam ahlâkında îsârın zirvesi kabul edilir. Çünkü onlar ölümün eşiğinde, en çok ihtiyaç duydukları suyu bile kendilerine değil kardeşlerine vermeyi tercih etmişlerdir.

Bediüzzaman Said Nursî ise İhlâs Risalesi’nde bizlere, Abdulkadir Geylânî ve Hz. Ali için; 

"Böyle manevî kahramanları arkanızda zahîr [yardımcı], başınızda üstad bulmak isterseniz 'Başkalarını kendi nefislerine tercih ederler.'1 sırrıyla ihlâs-ı tâmmı [tam ihlâsı] kazanınız. 

"Kardeşlerinizin nefislerini nefsinize; şerefte, makamda, teveccühte, hattâ menfaat-i maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hattâ en latîf ve güzel bir hakikat-i imaniyeyi muhtaç bir mü'mine bildirmek ki; en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkün ise, nefsinize bir hodgâmlık (bencillik) gelmemek için, istemeyen bir arkadaş ile yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer "Ben sevab kazanayım, bu güzel mes'eleyi ben söyleyeyim" arzunuz varsa, çendan [gerçi] onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki [aranızdaki] sırr-ı ihlasa zarar gelebilir."2

Bu fedakârlık, "ben" yerine "biz" anlayışının Sahabe neslindeki canlı bir tezahürüdür. Bu günlerde ne kadar da çok ihtiyacımız var. 

Ne mutlu O mü’mine ki, kardeşini kendi nefisine tercih etsin. Cenab-ı Hak bizleri de o mü’minlerden eylesin.

Dipnotlar:

1- Haşr Suresi: 9.

2- Lemalar, s. 277. 

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz

    Zelenskiy: Putin savaşı bitirmek istemiyor

    Türkiye enflasyonda dünya dördüncüsü

    Gazze ateşkesinin ikinci aşamasını görüşmek üzere Kahire'de görüşmelere başlandı

    Trump: İran’dan çok kısa sürede ayrılacağız

    Türkiye’de yerel basın can çekişiyor

    Hürmüz’de tansiyon düşmüyor

    Yargı vesayeti kabul edilemez

    Türkiye, Avrupa’nın çöp deposu mu?

    En çok işlenen suç: Hakaret

    Gazze’deki soykırım ortaklığına son verin - Tepkisizlik İsrail’i cesaretlendiriyor

    İsrail ile tüm anlaşmalar iptal edilmelidir

    Borç alan emir alır

    Cezaevine sığmayan “adalet”

    39 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon: 361 şüpheli gözaltına alındı

    Milli Takım 651. maçında Venezuela karşısında

    Hukuksuzluk her alanda devam ediyor

    Enflasyonda hedefler tutmuyor

    Ormanlar ranta mı kurban? - “O koltukta niye varsınız?”

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bağımsız Filistin hedefi unutulamaz
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.