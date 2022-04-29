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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yaşlı teyze ve şoför

Ahmet Cemil Çökren
29 Nisan 2022, Cuma
Yaşlı teyze Kadıköy-Bostancı hattı üzerinde durakta minibüs bekliyordu.

Minibüsün birine el etti fakat şöför geç gördü, ancak ileride durabildi. Teyze, yaşlı olduğundan ağır ağır yürüyordu. Tabii minibüsün arkasında kuyruk olmuştu. Teyze yavaşça merdivenlerden çıktı ve şöförün yanındaki, boş olan tek koltuğa yavaşça oturdu. Şöför sinirliydi. 

Şöför teyzeye çıkıştı: “Teyze daha önce neden el etmedin; bak millet bana kızıyor, korna çalıyor...” Teyze, hiç istifini bozmuyor ve sadece dinliyordu. Şöför, karşılık gelmeyince sustu. 

Teyze şöföre doğru şefkatle döndü ve dedi: “Allah senden razı olsun. Senden önce iki minibüse el ettim, durmadı ama sen durdun.”

Bu sözden sonra şöför tamamen değişerek: “Ne demek teyze, alırız tabi. Onlar doğru yapmamış” dedi. 

Teyze, şöförü doğruluğa çağırdı. Yoksa o da şöför yanlışta kalacaktı. İşte biz de hayatta böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Konuşmalarımızı, iletişimimizi ufak bakış açısı  ile değiştirebiliriz.

Kur’an-ı Kerim’de: “Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık ver. Bir de bakarsın, aranızda düşmanlık bulunan kimse candan bir dost oluvermiştir.” (Fussilet Suresi, 41:34) ayeti geçer.

Bedüzzaman Hazretleri de Uhuvvet Risalesi’nde, “Eğer hasmını [düşmanını] mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünki eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet [düşmanlık] tezayüd eder. Zahiren [görünürde] mağlub bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet [pişmanlık] eder; sana dost olur” der.

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Yorumlar

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  • Sertaç LÜSER

    29.4.2022 08:15:52

    Net mesaj.Tebrikler.

  • Aysuna

    29.4.2022 04:42:41

    Duygulandık gerçekten😔Doğru;sessizdir,mütevazidir,gürültüsüzdür,mahviyet ve hacalet içindedir,dişini sıkıp sabretmektir🌺🌾🌿

  • Mehmet

    29.4.2022 02:55:51

    Yıllar Yıllar önce liseye yeni başkadığım aylarda 3 kişilik sıramıza göz koyan ve benim sıradan ihracımı netice veren bir olay yaşandı.Yerimi alma adına küçük bir tartışmayada girmiştim.Fakat neticede yerimden olmuştum.Yeni sıra arkadaşlarım olmuştu.Galiba yerimi alan arkadaşın eski yeriydi.İçimde bir kızgınlık vardı fakat ev güzergahımız aynı istikamette olan bu malum arkadaşın davranışlarını gözlemlemliyordum.Ve bana göze batan herhangi bir olumsuzluk gözükmüyordu.Derken aynı yolda gittigimiz bu arkadaşla muhabbet eder olduk yol boyu.Gayet güzel bir arkadaşlığımız oldu.Hala görüşürüz.Yeni sıra arkadaşlarımda güzel insanlar çıktı.Eski sıra arkadaşlarımla da muhabbetim devam etti.O olay neticesinde 2 yeni arkadaş kazandım.Ve o yeni arkadaşların davranışlarından yeni kazanımların oldu.Husumetin yerini muhabbet almalı.Zor bir işte değil.

  • Cenk Çalık

    29.4.2022 00:31:59

    Maşallah barekallah. Bu tarz yazılar size çok yakışıyor. Zaten yaşanan hadiseler kurgudan daha ziyade tesir eder. Siz de önce yaşanan hadiseyi nazara veriyorsunuz. Sonra ayetle destekliyorsunuz. Finalde de Risale-i Nur'dan ilgili pasajlar son noktayı ifade etmiş oluyorsunuz. Bu minvaldeki yazıların akıcılığı, tesiri daha başka. Zevkle okunan ibrete medar olan yazılarınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emeğinize yüreğinize sağlık. Rabbim kaleminize kuvvet versin. Devam inşaAllah...

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