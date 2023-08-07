Neden okumalıyız?

Okumanın faydalarının defalarca gerek Üstad gerekse de ağabeyler tarafından vurgulanmasının arkasındaki sır ve perde nedir? Neden şahsi okumalar bu kadar önemli?

Risale-i Nur’un meslek ve meşrebinin birinci sırrı olan ihlası kazanmanın yollarından birisi riyayı terk etmektir.

Tabir-i caizse riya ile ihlas gece ve gündüz gibidir, riya olursa ihlas, ihlas olursa riya olmaz. Bu durumda insanın birinci vazifesi riyayı terk etmesidir.

İhlasın diğer bir önemli düsturu ise tahkiki imandır. Tahkiki imanı elde

edemeyen adam ihlasa gidilen yola tam muvaffak olmaz. Hakiki manada tahkiki imanı elde etmek için ise ilim sahibi olmak gerekmektedir. Tahkiki imanı elde edip ilim sahibi olmak için ise günlük şahsi okumaları yapmak lazımdır. Zübeyir ağabeyinin “Okumak bir şeydir fakat herşey ondan çıkar.” sözünün hikmetinden birisi de ihlas-ı taammeyi kazanmaya bir vasıta olmasıdır.

Belirli günlerde yapılan dersler ve mütalâalı sohbetlerin akabinde şahsi

okumaların yapılması ise insana ihlas-ı taammeyi kazandırarak âlâ-yı illiyine çıkmasına bir vasıta oluyor. Dünya ve ahiret hakkında akıllara gelen şüpheler, sorular ,vesveseler ila ahir her türlü

sorun ve problemlerin çözümünü “İlim onu tard eder, cehil onu davet eder.” diyen Üstadımız burada ilmin önemli bir düsturunu da vurgulamaktadır.

Şahsi okumaların kazandırdığı sayısız faydalar vardır. Hem dünyamızı hem ahiretimizi etkileyen iki yönü vardır.

Dünyevi faydalar şunlardır:

1. Rızıkta bereket.

2. Kalpte rahat ve sürur.

3. Maişette suhulet.

4. İşlerinde muvaffakiyet.

5. Talebelik faziletini almakla bütün Risale-i Nur talebelerinin has dualarına hissedar olmaktır.

Uhrevi faydalar ise şunlardır:

1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmektir.

2. Üstad’ına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir.

3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir.

4. Kalemle ilmi tahsil etmektir.

5. Bazen bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen, tefekkürî olan bir ibadeti yapmaktır. (Şualar)

Eserleri günlük 10 sayfa okuyan kendini muhafaza eder, 15 sayfa okuyan şevke gelir, 20 sayfa okuyan hizmet eder düsturu ile günlük okumalarımızı yaparak kendimizi muhafaza etmeliyiz. Rabb’imiz bu Kur’an’ı hizmetten ayırmasın amin. (Yeni Asya, Fidanlık eki, sayı: 7)