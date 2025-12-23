Tevbe ve istiğfar etmek

İslâmiyette, tevbe ve istiğfara büyük önem verilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’de tevbe ile ilgili pek çok ayet yer almaktadır. İşte onlardan bazıları:

“Ey Mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe ediniz ki, korktuğunuzdan emin, umduğunuza nail olasınız!”

(Nûr Suresi: 31.)

“Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah’tan af dilerse, Allah’ı Gafur ve Rahîm (affı ve merhameti bol) bulur.”

(Nisa Suresi: 110.)

“Ancak onlardan tevbe edip hallerini düzelten ve gerçekleri açıklayanlara gelince, Ben onların tevbelerini kabul ederim. Zira tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan Ben’im.”

(Bakara Suresi: 160)

“... Allah, çok tevbe edenleri de, sever, çok temizlenenleri de, sever.

(Bakara Suresi: 222.)

“Ancak şu var ki dönüş yapıp iman edenler güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah Gafurdur, Rahîmdir (çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur). Kim tevbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tevbe eden işte odur.” (Furkan Suresi: 70-71.)

Peygamberimiz Hz. Muhammed de (asm), Hadîs-i Şeriflerinde:

“Ey insanlar! Allah’a, tevbe ediniz! Ben de, Ona, günde yüz defa tevbe ederim!”

(Ahmed b. Hanbel-Müsned c.4. s.261.; Müslim-Sahih c.1, s. 423.)

“Vallahi, Allah, kulunun tevbesine, sizden birinizin çölde yiten hayvanını /devesini buluverince duyduğu sevincinden daha çok sevinir (hoşnud olur). ‘’

(Ahmed b. Hanbel-Müsned c. 2, 8. 316.; Buharî-Sahih c. 7, s. 146.; Müslim-Sahih c. 4. s. 2102.)

“Şüphesiz ki, Yüce Allah, gündüzün günah işleyenin tevbesini kabul buyurmak için geceleyin elini açar; geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul buyurmak için de gündüzün elini açar! Bu, tâ güneş battığı yerden doğuncaya kadar devam eder.”

(Ahmed b. Hanbel-Mûsned c.4, s. 395, 4O4.)

“Cennet’in sekiz kapısı olup yedisi kapalı, birisi ise, güneş batıdan doğuncaya kadar kulların tevbeleri için açıktır!”

“Yüce Allah; kulların tevbe edip tevbelerinin kabul olunması için batı (semasında) eni bir yanından öbür yanına yetmiş yılda gidilebilecek genişlikte bir kapı yaratmıştır ki, o kapı güneş oradan doğuncaya kadar kapanmayacaktır.”

(Ahmed b.Hanbel-Mûsned c. 4. s. 241.)

“Her kim güneş battığı yerden doğmadan önce tevbe ederse, Yüce Allah onun tevbesini kabul buyurur.”

(Ahmed b.Hanbel-Müsned c. 2, s. 295.; Müslim-Sahih c. 4, s. 2076.)

“Kul günahlarından tevbe edince, Yüce Allah onun günahlarını (yazan) hafaza meleklerine, günahları işlediği azalarına, günahları işlediği yerlere unutturur! Kıyamet gününde o, günahları üzerine aleyhinde şahidlik edecek hiç bir kimse ve hiçbir şey bulunmaksızın Yüce Allah’ın huzuruna çıkar!”

“Günahlarından tevbe eden kimse, hiç günah işlememiş kimse gibidir”

(Beyhaki-Sünen c.10, s. 154.) buyurmuşlardır.

Tevbenin ne derece büyük bir nimet olduğunu şu hadis-i şeriften anlıyoruz:

“Resul-i Ekrem (asm) bir gün, ‘Mü’minlerden günahı sebebiyle Cennete girenler olacaktır’ buyurmuştur. Bunun üzerine Ashab, ‘Nasıl olur, Ya Resulallah?’ diyerek bu hakikati açıklamasını istediler. Resul-i Ekrem (asm) buyurdu ki: ‘Mü’min kendi işlediği günahı unutmayarak kalbinde Allah korkusu meydana gelir ve Rabbine samimiyetle iltica eder. Bu sayede de Allah yanında makbul bir kul olur.”

(Hüseyin Cisri, Risale-i Hamidiyye, s.612.)