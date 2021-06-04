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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 HAZİRAN 2021 CUMA - YIL: 52

Bir devrin sonu

Ahmet Tiz
04 Haziran 2021, Cuma
Ben hayatımda birden fazla Şevket Günder karakteriyle tanıştım. Demokrat misyonuyla hareket eden Şevket Günder, "Türkiye'de Demokratlara bir tek oy çıksa o benimdir" diyen kişiydi.

Nurculuk anlayışı hayatının büyük bir döneminde maddî manevî bütün imkânlarıyla hizmet edecek kadar damarlarına işlemiş, Zübeyir Gündüzalp Abi düsturuyla eserlere daha çok kıymet veren bir Şevket Günder.

Hocalığından, hafızlığından, ibadetinden, imanından, samimiyetinden, yetiştirdiği talebelerden, dinî yaşantısından şüphe duymadığım bir Şevket Günder.

Dünya malını sadece kendisinin ve sorumluluğundakilerin hayatlarını idame ettirmek amacıyla kullanan, sabah namazına giderken dükkânının kepenklerini açan, marangozluk zanaatını lâyıkıyla ifa eden, makam mevki sahibi insanları tenekenin üstüne oturtan, dürüst ticaretiyle nam salmış bir esnaf olan Şevket Günder.

Torunlarına karşı hali tavrı duruşu ve hayat görüşüyle devamlı örnek olan, devamlı duâ eden, devamlı iyiliklerini isteyen, mükemmel bir dede olan Şevket Günder.

Belki daha da ekleyebilirim...

Ben kendimi böyle bir aile içinde büyüdüğüm, böyle bir dedeye sahip olduğum için çok şanslı hissediyor ve devamlı şükrediyorum. Her ne olursa olsun Şevket Günder benim hayatımda önemli bir yere sahip oldu ve hep iyi hatıralarla hatırlanmayı sonuna kadar hakediyor. 

Rabbim dedemin mekânını Cennet eylesin başımız sağ olsun selâmlar.

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