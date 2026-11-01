"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Yanlış karşısında susmak mı?

AHMET ZORLU
01 Kasım 2026, Pazar
İnsan, hayatı boyunca doğru ile yanlışın, hak ile haksızlığın, adalet ile zulmün karşı karşıya geldiği anlarla karşılaşır.

Böyle zamanlarda önümüzde iki yol belirir: Ya gerçeğin yanında durup sözümüzü söyleyeceğiz ya da sessizliğin ardına sığınacağız. Peki, yanlış karşısında susmak gerçekten tarafsızlık mıdır?

Aslında haksızlık karşısında susmak, çoğu zaman farkında olmadan yanlışın güç kazanmasına zemin hazırlar. Çünkü dile getirilmeyen hakikat zamanla unutulur, itiraz edilmeyen haksızlık ise sıradanlaşır. Bir toplumda insanlar çıkarlarını korumak, huzurlarını bozmamak veya birilerinin tepkisini çekmemek için susmayı tercih ederse, doğruların sesi giderek zayıflar.

Elbette her sözü her yerde, her üslupla söylemek doğru değildir. Hakikati dile getirirken ölçüyü, nezaketi ve hikmeti korumak gerekir. Maksat insanları incitmek değil, yanlışı düzeltmek; düşmanlık üretmek değil, adaleti hâkim kılmaktır. Fakat güzel konuşmak adına gerçeği gizlemek, nezaket adına haksızlığa göz yummak da doğru değildir.

Bediüzzaman Said Nursî'nin hayatı, hakikat karşısında tavır almanın önemli örnekleriyle doludur. O, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, inandığı hakikatleri ifade etmekten vazgeçmemiş; şahsî menfaatleri değil, iman ve hakikat hizmetini esas almıştır. Onun mücadelesinden çıkarılacak önemli derslerden biri şudur: İnsan, hakikati savunurken bedel ödemeyi göze almalı; fakat bunu yaparken adaletten ve insaf ölçüsünden ayrılmamalıdır.

Bugün de toplumun huzura kavuşması, yalnızca yanlış yapanların değil, yanlışa şahit olduğu hâlde susanların da sorumluluklarını düşünmesiyle mümkündür. İş yerinde, ailede, siyasette, basında veya sosyal hayatta haksızlığa uğrayan birinin yanında durmak, insanlık vazifesidir. Hele sözün etkili olduğu makamlarda bulunanların sorumluluğu daha büyüktür. Kalemini hakikatin hizmetine vermesi gereken bir gazeteci, gerçeği çıkar hesaplarına feda edemez.

Unutulmamalıdır ki hakikati söylemek her zaman alkış getirmez. Bazen yalnız bırakılmaya, eleştirilmeye, hatta bedel ödemeye sebep olabilir. Ancak asıl mesele, insanların ne diyeceği değil, vicdanımızın bize ne söylediğidir.

Sonuç olarak, yanlış karşısında susmak her zaman masum bir tercih değildir. Bazen bir sessizlik, haksızlığa verilmiş en büyük destektir. Önemli olan, öfkeye kapılmadan, hakarete başvurmadan ve adaletten ayrılmadan doğruyu savunabilmektir. Çünkü hakikat, onu dile getiren cesur insanların omuzlarında yükselir; suskunluk ise yanlışın önünü açar.

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilsin'

    Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı

    Bu işlerin bir sahibi var mı?

    Haramzadeler ifşa edilsin - Senin hırsızın, benim hırsızım anlayışı bir yana bırakılsın

    Bu bakış açısı fon vurgunu kadar ürkütücü

    Bakü’ye yeni bir Katar benzetmesi!

    Seyyanen zam ve refah payı şart

    Çözüm süreci sosyal kalkınmayla desteklenmeli

    Seneye ekemeyeceğiz

    El Halil’den ayrılmayacağız

    Bakırköy Belediyesi operasyonunda 39 tutuklama

    AKP’li vekilden skandal sözler

    Trump: İran'la savaş "yakında" sona erecek

    İsrail'in El Halil ablukası 7. gününde: 80 bin öğrenci yüz yüze eğitimden mahrum kaldı

    AB, dijital güvenlikte “ortak kural” diyor

    Göz göre göre soygun - Borsadaki “resmî” vurgunu seyretmişler...

    Fon krizi servetin yüzde 10’unu yuttu!

    Yapay zekâ ölüm riskini hesaplıyor

    Polonya'da sıcak gelişmeler: Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alındı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bakü’ye yeni bir Katar benzetmesi!
    Genel

    Seyyanen zam ve refah payı şart
    Genel

    Haramzadeler ifşa edilsin - Senin hırsızın, benim hırsızım anlayışı bir yana bırakılsın
    Genel

    Seneye ekemeyeceğiz
    Genel

    Bu işlerin bir sahibi var mı?
    Genel

    Bu bakış açısı fon vurgunu kadar ürkütücü
    Genel

    Çözüm süreci sosyal kalkınmayla desteklenmeli
    Genel

    'Ani ve coğrafi sınırı olmayan cevap verilsin'
    Genel

    Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı
    Genel

    El Halil’den ayrılmayacağız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.