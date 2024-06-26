2.6 milyon kişi alkol kurbanı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Madde Bağımlılığı Büro Koordinatörü Dr. Vladimir Poznyak, 2019 yılında küresel olarak 2,6 milyon alkole bağlı ölüm gerçekleştiğini ve bu rakamın “kabul edilemeyecek kadar yüksek” olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı raporunda ise, Avrupa ülkelerinde 2019’da alkole bağlı ölen sayısının diğer ülkelere kıyasla daha yüksek olduğu bildirildi. Raporda, Avrupa, 100.000’de 52,9 ile alkole bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu bölge olurken, Afrika’nın 100.000’de 52,2’lik oranının hemen üzerinde olduğu belirtildi.

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