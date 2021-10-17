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18 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

2020 raporu yayınlandı: En fazla satılan ilaç ‘ağrı kesiciler’ oldu

17 Ekim 2021, Pazar
ELDEN SATILAN, SGK VE ÖZEL SİGORTALAR TARAFINDAN KARŞILANAN İLK 20 İLÂÇ ARASINDA İLK SIRALARI AĞRI KESİCİLER VE ROMATİZMA İLÂÇLARI ALDI.

Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca yayımlanan Türkiye İlâç Pazarı Gözlem Raporu’na göre, 2020’de elden satılan, SGK ve özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilâç arasında ilk sıraları ağrı kesiciler ve romatizma ilâçları aldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumunca (TİTCK) yayımlanan rapora göre, 2020’de en fazla satılan ilâçlar arasında ağrı kesiciler ve romatizma tedavisinde kullanılanlar ilk sıraları aldı. TİTCK tarafından 8’incisi yayımlanan Türkiye İlâç Pazarı Gözlem Raporu’nda, Türkiye pazarında yer alan ilaçların 2020’de kutu ve TL bazında satış hacimleri ve satış değerleri incelendi. Ayrıca eczanelerde elden satılan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve özel sigortalar tarafından karşılanan, satış hacmi sıralamasında ilk 20 sırada yer alan ilâçlara ait veriler de rapora yansıtıldı. 

İkinci sırada romatizma ilaçları var

Türkiye genelinde önceki sene toplamda ve elden satılan, SGK ile özel sigortalar tarafından karşılanan ilk 20 ilâç arasında ilk üç sırayı, ağrı kesici özellikli ilâçlar ile romatizma tedavisinde kullanılan ilâçlar aldı. Elden satılan ilâçlar arasında ağrı kesici özellikli olanların oranı yüzde 35’e ulaşırken bunu yüzde 30,2 ile romatizma tedavisinde kullanılanlar ile antiinflamatuvar ilâçlar izledi. Üçüncü sırada ise kanın pıhtılaşmasını engelleyen “antitrombotik” ilâçlar yer aldı.

AA

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