"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Ağızda oluşan enfeksiyonlar ciddi hastalıklara neden olabilir

14 Eylül 2019, Cumartesi 18:55
Prof. Dr. Murat Akkocaoğlu, "Uzun süreli ağız gargarası kullanımı ağız içinde rutin olarak yaşayan mikroorganizmaların oranlarında değişikliğe sebep olur. Bu da özellikle mantar enfeksiyonu oluşumuna sebep olabilir." dedi.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Akkocaoğlu, ağız enfeksiyonlarının sebeplerini ve enfeksiyonlardan nasıl korunmak gerektiğini anlattı. 

Ağızdaki enfeksiyonların birçok soruna yol açabileceğini belirten Akkocaoğlu, bunun diş ve diş eti enfeksiyonu şeklinde başlayabileceği gibi çevre dokulardan da meydana gelebileceğini söyledi. Başka bir bölgedeki enfeksiyonun anatomik boşluklarla birbiri içine geçebileceğini belirten Akkocaoğlu, "Örneğin, dişlerdeki enfeksiyonlar sinüs bölgesine yayıldığı gibi baş boyun bölgesindeki damarlar vasıtasıyla beyne kadar ilerleyebilir. Özellikle 'fossa kanina apsesi' dediğimiz bir apse çeşidi üst çenedeki köpek dişleri bölgesinden başlayıp, arterler yoluyla beyne kadar ulaşabilir. Çok şiddetli bir şekilde beyne ulaşmış bu enfeksiyon, ölümcül olabilir." dedi.

Akkocaoğlu, son dönemlerde tıp doktorlarının, cerrahi işlemler sonrasında ilgili bölgede enfeksiyon geliştiğini fark ettiklerini, bunun odağını bulamadıklarını ancak daha sonra dişlere yöneldiklerini anlatarak "Mesela doktorlar bir kalça, diz, kalp kapağı protezi yaptığında öncelikle ağızda hiçbir diş ve diş eti enfeksiyonu olmayacak halde hastaların kendilerine teslimini istediler çünkü ağız en önemli fokal enfeksiyon odağı olduğu için." diye konuştu.

Akkocaoğlu, kişilerin ağız hijyenine dikkat etmesi ve dişlerin günde en az 2-3 kez fırçalanması önerisinde bulundu. Akkocaoğlu, diş fırçalandıktan sonra beslenmeye devam edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Fırçalamanın hemen akabinde beslenmeye devam edersek yani belli öğünlerimiz olmazsa ve öğün sonlarında fırçalama yapmazsak yeniden çürükler oluşma ve diş eti hastalıklarına bağlı enfeksiyonlar mutlaka gelişecektir. Burada ailelerin bilinçlenmesi de çok önemli. Biz çocuklarımıza anne babalar olarak örnek olmalıyız."

Her ağız tipinin farklı olduğunu, dolayısıyla her ağızın günlük bakımının da farklılık göstereceğini aktaran Akkocaoğlu, şunları kaydetti:

"Diş ipi, düzenli olarak ağız solüsyonu kullanmak elbette ki faydalı ama herkese diş ipi gerekir mi herkese ara yüz fırçası gerekir mi? Hiçbir ağız birbirinin aynısı olmadığı gibi ağzın sağ tarafıyla sol tarafı da birbirinin aynısı değil. Aralıklı olan bölgelerde ara yüz fırçaları, çok sıkı olan yerlerde diş ipi, cerrahi bir tedavi geçirdiğinizde ağız gargarası kullanmanız lazım ama ağız gargarasını devamlı olarak kullanırsanız bu sefer bir cerrahi işlem bölgesinin enfekte olmasını engelleyeyim derken uzun süreli ağız gargarası kullanımında ağız içinde rutin olarak yaşayan mikroorganizmaların oranlarında değişikliğe sebep olursunuz. Bu durumda orada yaşaması gereken mikroorganizmaların belli bir kısmının kolonisi azaldığı için zamanla fırsatçı bakteriler ortaya çıkar. Bu da özellikle mantar enfeksiyonu oluşumuna sebep olabilir. Ülkemizdeki mantar enfeksiyonlarının en önemli nedeni aşırı ve gereksiz antibiyotik ile antiseptik yani ağız gargaraları kullanımıdır. Uzun süre kullandığınızda gereksiz yere florayı değiştiriyorsunuz."

AA

Etiketler: diş, ağız, sağlık, enfeksiyon, temizlik
Okunma Sayısı: 83
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan: Türkiye ABD'den Patriot alabilir

    ABD: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

    Demirtaş'ın avukatı: Mahkeme tahliye kararı yokmuş gibi davranıyor

    Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

    Yasa değişikliği grev getirdi

    Yeniden yeşerecek

    Sosyal medya yeni iş kapısı

    ‘Hediye kitap’ kampanyası büyüyor

    Haydi çöp toplayalım

    Almanya Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin yüzde 25'ini kabul edecek

    Suriye'de ateşkes ihlalleri saptanmaya devam ediyor

    İHH ve Fetih-Der İdlib'e yardım konvoyu gönderdi

    'İngiltere yeniden referanduma gidebilir'

    CHP: Davutoğlu çöküşü gördü

    Muhalif Guaido'ya soruşturma açıldı

    Verdiği vaat Netanyahu'ya oy getirmiyor

    Trump'ın 'favori diktatörü' Sisi

    Çankırı'da üst üste iki deprem

    Bin 300 hakim ve savcı adayı alımı yapılacak

    ABD de zulmü gördü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Akıbeti vahim olur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ABD de zulmü gördü
    Risale-i Nur'dan

    Zalimleri düşünmek bile meşrebimize gelmiyor!
    Ahmet BATTAL

    (TRxgayret) + (ABxısrar) = Üyelik
    Faruk ÇAKIR

    İki farklı Avrupa
    Mustafa Gönüllü

    Okuduk ve yenilendik
    Genel

    Serdar Tuncer de ayrıldı
    Genel

    Selim Gündüzalp’i duâlarla yâd ediyoruz
    Mehmet ÇETİN

    Menfaat karşılığı âyet satılır mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.