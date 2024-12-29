Aile hekimleri bir kez daha iş bırakacak

Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, aile sağlığı merkezlerinde yaşananı “Tam bir kaos” diye özetledi ve destek çağrısı yaptı.

Sağlıkçılar: Köle değiliz

Aile hekimleri yine iş bırakacak 6-10 Ocak tarihleri arasında iş bırakacaklarını duyuran aile hekimleri, Yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğine karşı bir kez daha tepki gösterecek. Bilecik Aile Hekimleri Derneği, Birlik-Dayanışma Sendikası Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir- Bilecik Tabip Odası, Genel Sağlık İş Sendikası Eskişehir ve Bilecik Temsilcilikleri ve SES Eskişehir Şubesi, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği’ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Eskişehir - anka

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