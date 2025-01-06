Aile hekimleri bu hafta iş bırakıyor

Yeni Aile Hekimleri Yönetmeliği’ne tepki gösteren aile hekimleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında 3’üncü kez iş bırakma eylemi yapacak.

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin iptali için üçüncü kez iş bırakacak. 81 ilde düzenlenecek iş bırakma eylemi, bugün başlayıp 10 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sonlanacak. İkinci ve üçüncü basamakta çalışan sağlık çalışanları da 8 Ocak Çarşamba günü bir gün süreli iş bırakacak. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım’da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakmıştı. Ankara - anka

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