Aile hekimlerinin iş yükü artıyor

İzmir’de Birlik Sağlık Sen üyeleri aile hekimlerinin sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, aile hekimlerinin kötü çalışma koşulları ve artan iş yüklerine dikkat çekti.

Doğruyol, şunları söyledi: “Aile hekimi mi? Aile müteahhidi mi? Verilen talimat gereği, aile hekimlerimizin binayla ilgili, baca temizliği, boya badana yapımı, kanalizasyon temizliği, hidrofor bakım ve onarımı gibi, hekimlikle alakası olmayan bir sürü iş yükü de yine aile hekimlerimizin görev tanımlarına eklenmiştir. Birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri sunumunu yapması gereken hekimlerimize her geçen gün eklenen yeni görevler daha doğrusu iş yükü, aile hekimliği sisteminin geleceğini dolayısıyla vatandaşlarımızın da sağlığını geri plana atmaktadır. Aile hekimliğinde ücretlerin düşük olmasından dolayı özellikle hemşireler kadrolarının olduğu kurumlara geri dönmekteler ve pek çok hekim hemşiresiz çalışmak zorunda kalmakta ve hemşiresi olmayan hekimin iş yükünü bir başka hemşire çekmek zorunda kalmaktadır” İzmir - anka

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