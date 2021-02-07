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8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Akın: İstanbul koptu gidiyor

07 Şubat 2021, Pazar 20:00
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) uyarılarında bulundu.

Akın, “Mutasyon virüsler de girdi, riski daha hızlandırdı. Bu boş vermişlik içinde İstanbul koptu gidiyor, ikinci zirveyi yapacak” açıklamasını yaptı. Akın, “İstanbul’da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi” dedi. Akın, “İşverenlere ısrarla mesai saatlerini değiştirin diyoruz ama dinlemiyorlar” eleştirisini yaptı.  Akın, “Kurumların salon toplantıları da rahatsız edici” diye konuştu. Akın, “Boğaziçi eylemleri sağlık yönünden tereddüt ettiriyor. Çocuklar iç içe... Bazıları maskesiz. Yeni mutant virüs 16 yaşından altını da etkiliyor...” ifadesini kullandı.

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