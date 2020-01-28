Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi devam ediyor

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi devam ediyor.

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