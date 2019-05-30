AMATEM kapasiteleri yetersiz

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, sadece İstanbul’da uyuşturucuya bulaşmış kişi sayısının 500 bin olduğuna dikkat çekerek “Bugün uyuşturucuya bulaşma yaşı 8. Uyuşturucudan ölüm yaşı sadece 14. 15 yaşında yavrularımız tedavi olmak için AMATEM’lere başvuruyor. Uyuşturucudan ölümler, sadece bilinenler 1.000’i aşmış durumda” dedi.

AMATEM kapasitelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Ay, “Bugün bağımlı birisi tedavi olmak istese 2-3 aydan önce randevu alamıyor. Sadece İstanbul’da 200 bin bağımlı var iken AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi sadece 1062. Ayrıca, tedavi sonrası uygulanması gereken rehabilitasyon aşaması için gerekli merkezler ülkemizde yok” diye konuştu. İstanbul – Yeni Asya

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