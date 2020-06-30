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1 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Anlık yaşamaya başladık

30 Haziran 2020, Salı 18:00
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, “İnsan artık farkında olsa da, olmasa da ‘anlık yaşamaya’ başlamıştır” dedi.

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, “Instagram ya da Facebook’taki bir metni ya da görüntüyü anlık tüketen insan hemen bir başka anlık tüketeceği kaynağa yönelmektedir, çünkü insan artık farkında olsa da olmasa da ‘anlık yaşamaya’ başlamıştır” dedi. İnternet ve cep telefonlarının hayatımıza girmesi ile bilginin çok hızlı aktığı bir çağda yaşıyoruz. Kullanıcıların önüne her gün dünya ve ülke gündemini ilgilendiren anlık haberlerden arkadaşlarının yaptığı eğlenceli paylaşımlara kadar sayısız bilgi, görsel ve video paylaşımı düşüyor. 

Dikkat süresi 8 saniyeye düştü  

Twitter, Snapchat, TikTok ve Instagram’ın kısa metin ve kısa video politikaları ile birlikte ise kişilerin daha kısa sürede daha çok bilgi alma alışkanlıkları da arttı. İnsanların uzun video ve uzun yazılara olan tahammül düzeyindeki düşüş araştırmalara da yansıyor. Microsoft tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, cep telefonunun kullanımının artması ile birlikte insanların dikkat süresi 8 saniyeye kadar düşmüş durumda. Prof. Dr. Ali Büyükaslan, “İnsanın yeryüzünde var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şeyin insanın değişimi, gelişimi olduğunu düşündüğümüzde; geçmişte olanla bugün olanın farklı olacağı açıktır. Bu nedenle internet tabanlı okumalar, yazmalar, öğrenmeler de önceki dönemlere göre farklılıklar gösterecektir elbette.” 

Mahkûm olmamak elimizde

Büyükaslan, “Bilgi çağının öne çıkan temel özelliklerinden olan hız kavramı üzerinde durmak gerekir. Hız, bu çağı tanımlayan bir kavram olarak her zaman gündemimizde olacaktır. Hız kavramını dikkat etme süremizle buluşturduğumuzda bu etki görsel hafızanın öğrenme gücünü daha da arttırmaktadır. Hız ve Kısa süreli’ ifadeleri insanın bir başka yönünü de ortaya çıkarmaktadır kuşkusuz. Girdabına kapıldığımız anların bizi ‘mahkûm(!)’ edip etmemesinin de yine bizim elimizle gerçekleşecek olduğunu unutmamalıyız” dedi.

AA

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