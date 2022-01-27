Ara tatilde ailecek daha çok vakit geçirilmeli

Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişimi Bölümü Uzmanı Birgül Bayoğlu, çocukları ekrandan uzak tutmanın artık gerçekçi bir hedef olmadığını belirterek, ebeveynlere “ekran başında geçen zamanı kontrol etmeleri” önerisinde bulundu.

Bayındır Sağlık Grubu’ndan yapılan açıklamada, Birgül Bayoğlu’nun ara tatilde çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için yapılacaklara dair ebeveynlere yönelik önerileri yer aldı. Bayoğlu, okulun öğrenciler için akademik başarının yanında, sosyal ilişkileri ve kimlik gelişimini destekleyici role sahip olduğunu bildirdi. Her yaş döneminin farklı ihtiyaçlarının bulunduğunu kaydeden Bayoğlu, ilkokul çocukları ile iletişimde sadece okul ve ödevlerin odak konusu olmaması gerektiğini anlattı.

Ara tatilde yapılacak seçeneklerin birlikte oluşturulmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Bayoğlu, “Ekran süresi, ödev yapma, kitap okuma ve egzersiz gibi konular dengeli bir şekilde güne dağıtılmalı. Tatilin yalnızca çocuk için değil ailenin tümü için birlikte daha fazla zaman geçirilebilecek bir dönem olduğunu fark etmek önemli.” ifadelerini kullandı.