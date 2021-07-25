TV’de yayımlanan bir programa katılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Vaka sayıları düşürülebilir mi bundan sonrası için daha fazla yükselmesi beklenir mi?” sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Ceyhan “Bir taraftan önlemleri kaldırırken bir taraftan vaka sayılarının düşmesini mi bekliyorduk? Hayır öyle bir şey mümkün değil zaten. Delta virüsü hızla dolaşırken biz sınırları açıyoruz, uyguladığımız kısıtlamaları kaldırıyoruz. Vatandaşa maskesiz günler sinyalini veriyoruz. Bunun artacağı belliydi” dedi. Vaka sayılarını düşürmenin tek bir yolu olduğunu vurgulayan Prof Dr. Mehmet Ceyhan, “Devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske mesafe önlemlerine uyması gerekmektedir” dedi.

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