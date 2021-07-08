Aşı ayağa gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Gerekirse tüm vatandaşların bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşacağını” duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşturacağız” dedi. Koca, “Bazı illerimiz aşı programına uyumda tam da istediğimiz ivmede ve hızla toplumsal bağışıklığa yaklaşıyor. Bazı illerimiz ise geriden takip ediyor” dedi ve “Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşmamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak” açıklaması yaptı. Koca, “tüm vatandaşların bulundukları yerde aşı hizmeti ile buluşacağını” da duyurdu. “Hastalığı geçirmiş ve üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş kişilerin de aşılarını olabileceğini” anımsatan Koca, “Hastalığı zaten geçirmiş olan kişilerde hatırlatma aşısının yeterli olacağı Bilim Kurulumuzca değerlendirilmiştir” dedi.

YENİ VARYANTLARDAN HABER GELMEYE DEVAM EDECEK

Koca şöyle devam etti: “Her gün salgın ile ilgili yeni haberler duymaya devam ediyorsunuz. Bilmenizi isterim ki bu durum çok daha uzun sürmeyecek. Yeni varyantlardan, mutasyonlardan haberler gelmeye devam edecek. Bu konunun gündeminizde yer almasına sizleri umutsuzluğa sürüklemesine müsaade etmeyin. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşımızı en kısa sürede bilgilendirerek tedbirler alıyoruz. Bugün gündem artık salgın değil en yüksek aşılanma oranıdır” dedi.

Bakanlığın, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bütün ülkeler ile görüşerek karşılıklı sertifika tanıma anlaşmaları imzaladığını da belirten Koca, “Buna göre ülkemizde hangi aşıyı yaptırmış olursanız olun anlaşma imzalanan ülkelerde aşı sertifikalarımız karşılıklı olarak tanınıyor. Aşı türünden bağımsız olarak sertifikalar, karşılıklı olarak tanınmaktadır. Bu konuda aşı türü, sertifika açısından bir tercih sebebi değildir” ifadelerini kullandı. Ankara-anka