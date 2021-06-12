Aşılama hızı düşük

Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan ikinci doz aşı sayısı 13 milyon 585 bin 769 oldu.

Sağlık Bakanlığı’nca Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 32 milyon 872 bin 846’ya ulaştı. Sağlık Bakanlığının “covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 19 milyon 287 bin 77, ikinci doz aşı sayısı ise 13 milyon 585 bin 769 oldu.

Böylece uygulanan doz miktarı, 32 milyon 872 bin 846 olarak gerçekleşti.

6 bin 261 kişinin testi pozitif

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’de son bir günde 224 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi vefat etti, hasta sayısı ise 561 olarak kayıtlarda yer aldı. Ağır hasta sayısı 997 oldu, 6 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 192 bin 945’e yükseldi. Test sayısı 56 milyon 570 bin 784’e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 319 bin 359, vefat sayısı ise 48 bin 593 oldu.

Bazı sektör ve hizmet çalışanlarının aşılanması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’la mücadele kapsamında uygulanan BioNTech aşısının flakonunda 6 doz aşı bulunduğunu ve açıldıktan sonra 6 saat içinde kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ayrıca Koca, şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının yanı sıra kargo çalışanları ile kuryelerin Pazartesi’nden itibaren Kovid-19 aşısı olabileceğini duyurdu.

Koca, günlük doz sayısında 597 bin doz aşının yapıldığını hatırlatarak, bu sayının ileriki günlerde daha artacağını kaydetti. Sağlık Bakanlığı, inaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız’a “Gönüllü Ol” butonunun eklendiğini açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin girişimleri ile Türk Bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandıran yeşil pasaportlu ihracatçılar, Kovid-19 mücadele kapsamında devam eden aşılama programında öncelikli gruba dahil edildi.