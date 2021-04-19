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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Aşılama miktarı 20 milyonu aştı

19 Nisan 2021, Pazartesi 16:45
Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan verilere göre, birinci ve ikinci doz uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan anlık verilere göre, saat 09.15 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 12 milyon 207 bin 83, ikinci doz aşısı 7 milyon 793 bin 292 oldu, böylece toplam doz miktarı 20 milyonu geçti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul’da 3 milyon 174 bin 795, Ankara’da 1 milyon 599 bin 758, İzmir’de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

Bugüne kadar tedarik edilen CoronaVac aşısının miktarı 26 milyonu geçti, 30 milyon BioNTech aşısının da haziranda Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Yerli aşıda Faz 2 çalışması tamamlandı, önümüzdeki birkaç hafta içinde Faz 3’e geçilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığının dört aşamalı aşı takviminde birinci aşamada yer alan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sağlık çalışanları, yaşlı, engelli ve koruma evlerinde kalanlar ile buralarda çalışanların aşılamaları tamamlandı. İkinci aşamada yer alan 60 yaş ve üzeri bireyler ile üçüncü aşamada yer alan bazı kronik hastaların aşılanması sürüyor. Sağlık Bakanlığı, tedarik süreçlerinin hızlandırılmasıyla haziranda 40 yaş üstüne aşılamanın başlatılmasını planlıyor.

AA

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