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6 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Aşılamada 2. doz başlıyor

06 Şubat 2021, Cumartesi 15:57
Koronavirüs aşılamasında ikinci dozun uygulanmasına bu hafta başlanacak. İlk dozdan 28 gün sonra yapılacak ikinci doz uygulamasında öncelik sağlık çalışanlarına verilecek.

Aşılama uygulaması,13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile başladı. Sağlık çalışanları ile devam etti. Bugüne kadar 2 buçuk milyonun üzerinde aşılama yapıldı.

Aşılamada ikinci doz uygulaması yeni haftada başlayacak. Öncelikle sağlık çalışanlarına, ardından sırayla 65 yaş üzerine aşının ikinci dozu uygulanacak.

Uzmanlar aşıya rağmen kurallara uymanın şart olduğunu ve rehavete kapılmamak gerektiğini söylüyor.

İkinci doz uygulamanın yanı sıra 75 yaş üstünün birinci doz aşılanmaları devam ediyor.

Birinci aşamanın tamamlanmasıyla sıra asker, polis ve kritik görevde çalışanların aşılanacağı ikinci aşama geçilecek.

Etiketler: aşılama, 2.doz
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