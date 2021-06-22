Aşılar Delta varyantına karşı ne kadar etkili?

Korona salgınında aşıların da etkisiyle rahatlama beklenirken bilim insanları daha tehlikeli olduğu belirtilen Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyorlar. Peki aşılar bu varyanta karşı ne kadar etkili?

BÜTÜN dünyayı etkisi altına alan korana salgını aşıların geliştirilip uygulanmaya başlaması ve kısıtlamaların etkisiyle hızını önemli ölçüde yitirdi. Dünya genelinde koronavirüs vak’a sayıları hızla düşerken, SARS-CoV-2’ye bağlı ölümlerde de gözle görülür bir azalma kaydediliyor. Ancak uzmanlar bütün bu olumlu gelişmelere karşın temkinli olunması gerektiğini belirtiyorlar. Zira virüsün mutasyona uğrayan varyantları, ilk ortaya çıkan formatı karşısında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olabiliyor. Bilim insanları özellikle daha tehlikeli olduğu belirtilen Delta varyantına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyorlar. İlk kez Hindistan’da tesbit edilen Delta varyantı şu anda çok sayıda ülkeye yayılmış durumda. Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Delta varyantı bulaşan insanların hemen hastalık belirtisi göstermediğine dikkat çekerek, Alman Funke Medya Grubu’na verdiği demeçte, “Bu varyantın en sinsi özelliği, enfekte olanların boğazlarında çok hızlı bir şekilde, çok yüksek bir viral etkiye yol açmaları. Böylece insanlar enfekte olduklarını fark etmeden (virüsü) başkalarına bulaştırabiliyor” dedi.

Uzmanlar iyimser

Ancak uzmanlar antikor sayılarının aşıların etkinliğinde belirleyici olmalarına karşın tek etkili unsur olmadığını belirtiyor. Sadece antikorları hesaba katmanın yeterli olmayacağını belirten uzmanlar özellikle virüs yerine enfekte olmuş hücrelere saldıran Sitotoksik T hücrelerinin (öldürücü hücreler) önemine dikkat çekiyorlar. Bu sebeple, sadece laboratuvar koşullarında değil, gerçek şartlarda yapılan çalışmaların daha önemli olduğuna işaret eden uzmanlar bu konuda da elde edilen ilk sonuçların umut verici olduğunun altını çiziyorlar. İngiltere Halk Sağlığı Dairesi (PHE) tarafından gerçekleştirilen ve sonuçları Pazartesi günü açıklanan bir araştırmada ise ise iki doz korona aşısı yaptırdıktan sonra Delta veya Alfa varyantları ile enfekte olan kişiler hastalığı daha kolay atlatıyor. Buna göre iki doz Pfizer/BioNTech aşısı B.1.617.2 varyantında vakaların yüzde 96’sında yatarak tedaviyi engelledi. Astrazeneca aşısıda bu oran yüzde 92 olarak belirlendi.

“Kısıtlamalara yeniden dönülebilir”

Montgomery, ülkelerin kısıtlamaları gevşetirken ve seyahat engellerini kaldırırken Delta varyantının etkisini de hesaba katmaları ve İngiltere’de olduğu gibi gerekirse yeniden kısıtlamalara başvurmalarını salık verdi. DW’deki habere göre bazı laboratuvar çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre Delta varyantı, aşılara karşı, SARS-Cov-2’nin diğer varyantlarından daha fazla direnç gösteriyor. Haziran ayı başlarında “The Lancet” dergisinde İngiltere’de yapılan bir araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırmada Delta varyantına uygulanan iki doz Pfizer/Biontech aşısından sonra özgün virüs tipine göre vücutta altı kat daha düşük antikor geliştiği belirlendi. Bu gerileme oranı ilk kez İngiltere’de tesbit edilen Alfa varyantında 2,6 faktör, ilk kez Güney Afrika’da görülen Beta varyantında ise 4,9 faktör olarak belirlenmişti.