'Aşılara çok güvenmeyin'

DSÖ, “Aşıların Covid-19’a karşı koruduğunu gösteren delilimiz yok. Aşı olan herkes toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli tedbirleri almaya devam etmeli” uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) karşı kullanılmaya başlanan aşıların koruyuculuğuna dair ellerinde delil olmadığını söylerken, “Bu sebeple aşı olan herkesin, toplumun genelini korumaya ve toplumsal bağışıklığın kazanılmasını sağlayana kadar gerekli tedbirleri almaya devam etmesi, fizikî mesafe kuralına uyması, maske kullanması, ellerini temizlemesi ve kalabalık yerlerden kaçınması gerçekten önemli” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Jasarevic, aşıların mutasyona uğrayan virüsler üzerinde de etkili olup olmayacağına ilişkin soruya “Dünya Sağlık Örgütü olarak bu değişimin virüsün davranışını nasıl etkileyeceğini anlamak, daha ciddî bir hastalığa sebep olup olmayacağını görmek için de Birleşik Krallık ve Güney Afrika’daki sağlık yetkilileriyle yakın temas halindeyiz. Mutasyona uğrayan Covid-19’un, aşılar üzerinde etkili olup olmayacağı çalışmaları da devam ediyor” şeklinde cevap verdi.

Mutasyon araştırmaları devam ediyor

Jasarevic’in açıklamaları şöyle, “Şu anda 220’den fazla aşı, geliştirilme aşamasında. Bunlardan 61 aday aşı (16’sı Faz 3 denemeleri dahil) insan denemesindedir. Aday aşılar çeşitli tiplerde olabilir; canlı zayıflatılmış virüs kullanan virüs aşıları, viral vektör aşıları, protein bazlı aşılar ve tamamen yeni platformlar olan nükleik asit veya RNA ve DNA aşıları. Birçok aşı üreticisi ve geliştiriciler, protokollerini yayımladılar. Ayrıca aşının ne kadar süre virüsten koruduğunu, yaşlılar gibi farklı sınıflar üzerinde ne kadar etkili olduğunu görmemiz gerekiyor. Güvenlik için, aşı yaptıranlar arasında herhangi bir yan etki olup olmadığını daha fazla takip etmemiz gerekiyor. Hem İngiltere hem de Güney Afrika, kendi ülkelerinde tesbit edilen mutasyona uğramış virüsün daha kolay yayılabileceğini açıkladı, ancak araştırmalar devam ediyor. Ayrıca mutasyona uğrayan virüsün ne gibi zararlar vereceği ya da aşıya etki edip etmeyeceği üzerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Birleşik Krallık, mutasyona uğrayan virüsün daha kolay bulaştığını açıkladı; ancak şu ana kadar ciddî bir hastalığa yol açması ya da aşılar üzerinde etkisi olması gibi bir gösterge yok.”