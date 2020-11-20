Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak” dedi.

Sputnik’deki habere göre Yasaklarla birlikte durumun rehavetinin anlaşılması gerektiğini belirten Özlü, “Bıçak kemiğe dayandı. Bundan sonra bir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Daha sert, daha radikal yasaklar gelecek, o da hepimizi zora sokacak” ifadelerini kullanarak insanları evlerinde de dikkatli olması için uyardı.

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