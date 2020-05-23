Birinci dalga henüz bitmedi

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, “Türkiye’de ikinci dalga riski yok demek doğru bir yaklaşım. Çünkü daha birinci dalga bitmedi. Bitmiş gibi de görünmüyor” dedi.

Koronavirüsle ilgili dünya genelinde kısıtlamaların gevşetilmesine dönük adımlar atılırken, Dünya Sağlık Örgütü ikinci hatta üçüncü dalga konusunda uyarıyor. DW’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında ikinci dalga riskini beklemezken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap, “Muhtemelen yaz ayları boyunca biz küçük odaklardan minik patlamalar göreceğiz. Yani bir kişinin 10-15 kişiyi, 20 kişiyi hastalandırdığı, biz bunlara küçük patlamalar diyoruz. İkinci dalgayı ancak sonbahar gibi görmek, çok istemediğimiz bir durum tabi, söz konusu olabilir” diyor.

“Test başına vak’a sayısı artıyor”

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Sağlık Bakanı’nın açıklamasını “Türkiye’de ikinci dalga riski yok demek doğru bir yaklaşım. Çünkü daha birinci dalga bitmedi. Bitmiş gibi de görünmüyor. Ben bir koşulla bu görüşe katılıyorum, şimdilik böyle bir risk yok çünkü biz hâlâ birinci dalga içindeyiz” diye yorumluyor. Türkiye’de vak’a sayısındaki düşüşten ziyade, Dünya Sağlık Örgütü’nin kriterleri de dikkate alınarak, yapılan test sayısının vak’a sayısına oranının izlemesi gerektiğine işaret eden Hamzaoğlu, bu orandaki değişimleri şöyle aktarıyor: “Bakan’ın açıkladığı verilere göre 10 Nisan’da 30 bin 864 test ve bu testler sonucunda 4 bin 747 hasta saptanmış. Bu, 10 bin kişide 1538 kişi hasta demek. Yani on bin test karşılığında 340 yeni hasta saptanmış. Bakan yeni hasta sayımız binin altına düştü dedi. İncelediğimizde 20 bin 838 test 972 hasta. Orantı on binde 466. Yani aslında düşüş yok artış var. Böyle olunca bakanlığın test sayılarını azaltarak hasta sayılarının az ortaya çıkmasını sağlamak gibi bir eylemini de deşifre etmiş oluyoruz.”

“Hasta sayısında dokuzuncuyuz”

Bu etkenler karşılaştırılarak değerlendirme yapılabildiğini söyleyen Hamzaoğlu, “Türkiye, dünya nüfus sıralamasında 18’inci sırada iken hasta sayısında 9’uncu sırada. Tablo budur. Bu bakımdan tedbirli olmamız gerekir. Hiç kimsenin kendisi itibariyle refaha kapılmaması gerekir. Bu anlamı itibariyle de bir çağrıda bulunmak istiyorum, salgını yönetenler lütfen bilgileri açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşın” diyor.