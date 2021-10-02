'Böyle giderse 5’inci, 6’ncı dalgaları yaşayacağız'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dünyada vaka sayılarında yaklaşık 10 gündür aşağıya doğru gidiş olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, “Bu dalgadır zaten, olduğu yerde durmaz. Türkiye’de haftalık vaka ortalamaları ile baktığımız zaman biz hâlâ artış dönemindeyiz. Bu vak’alar dalga şekilde seyrediyor, azalma dönemine girecek” dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, vak’alarda azalma dönemine gidildiğinde dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ama bu bizi yanıltmasın. Bu tehlikenin geçtiği, azaldığı anlamına gelmez. Çünkü salgın eğrisi bir düz çizgi, bir dalga şeklinde seyrettiği için bu iş devam ettiği sürece 5’inci 6’ncı dalgaları yaşayacağız. Biz okulların açılmasındaki etkiyi, insanların tatilden dönüp kapalı iş yerlerinde çalışmasının etkisini daha görmedik. Bir bulaştırıcı kat sayısı var; bir kişi şu anda 3-4 kişiye bulaştırıyor. Bunun da gözle görülür bir artış haline gelmesi 1-1,5 ayı bulabiliyor. Bir süper bulaştırıcı da girerse devreye o zaman çok daha erken vak’a sayıları artıyor. Çünkü onlar birdenbire yüzlerce, binlerce kişiyi enfekte ediyor. Eğer böyle 25-30 bin arasında düz giderse bir süre sonra yeni bir artış görürüz. Yeni bir artış görsek de bir süre sonra aşağıya inecek. Biz bir şey yapsak da yapmasak da iniyor, bu salgının dinamiği böyle” diye konuştu.