Bu balıklara dikkat

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte uzmanlar da yurttaşları bilinçli balık tüketimine karşı uyarmaya başladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Gıda Bilimi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan, gıda güvenliği açısından balık tüketiminde alerji ve zehirlenmenin temel riskler olduğunu belirterek, bunlara sebep olabilecek balık türlerini anlattı. Doğan, görülen semptomlar hakkında da bilgi verdi.

Doğan, “Balıkların neden olabileceği allerjen ve histamin kaynaklı zehirlenmeler var. İkisi de birbirinden farklı. Bin kişiden birinde balık alerjisi olabilir. Bunun nedeni de içerisinde bulunan protein yapıları. Tabiî bu durum herkes için sorun olmayabilir, ancak dikkat edilmesi gereken nokta, buna benzer bir alerjik durum söz konusuysa hızlı bir şekilde balık tüketimini bırakmak. Tabi bahsettiğimiz protein yapıları her balıkta olmaz. Genellikle hamsi, istavrit, uskumru, kolyoz, gümüş, sardalya, palamut gibi esmer etli balıklarda olur. Dolayısıyla onlara daha çok dikkat etmek gerekir” dedi. Doğan, balığın alerjik semptomlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Balığı tükettikten sonra birkaç saat sonra semptomlar ortaya çıkabilir. İnsan vücudunda protein yapısında antikorlar var. Bazı çocuklarda, yetişkinlerde bu tür protein yapılarına karşı bir duyarlılık söz konusu. Bu duyarlılıktan dolayı birkaç saat içerisinde mide bulantısı, kusma gibi semptomlar görülür. Gıda zehirlenmesine benzer, ama tam olarak gıda zehirlenmesi denemez. Bunlar alerjik reaksiyonlardır.”