Türkiye’de vak’a sayısı, günlük vefat ve aktif hastada salgının başından beri en yüksek rakamlar açıklandı. Prof. Esin Davutoğlu Şenol, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

Şenol, “Bütün bilim insanları artık sessizliğini bozup konuşmalı. Bu bir ölüm kalım savaşı. Madde madde sıraladığımız şeylere kulak tıkadıklarına ben eminim. Ne kadar ağır karşılık görürse görsün bu bir ölüm kalım savaşı. Bildiklerinizden sorumlusunuz. Gelecek iki hafta içinde neler olacağını bilen herkese sesleniyorum, bildiklerinizden sorumlusunuz” ifadelerini kullandı.

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