Bu yılki vakalar çok daha ağır seyrediyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, ‘’Özellikle geçtiğimiz son 3-4 günde üst solunum yolu enfeksiyonları vakalarında beklenenin üzerinde endişe verici bir artış var’’ diyerek uyardı.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında ‘’Telaşa kapılmadan hepimizin koruyucu tedbirleri biraz daha sıkılaştırması gerekiyor. Uzmanlar vakaların neredeyse yüzde 70-80’ine yakınının influenza olduğu düşüncesindeler, daha önce de yazdım; bu yılki influenza vakaları eskiye oranla çok daha ağır seyrediyor’’ şeklinde uyarılarda bulundu. Müftüoğlu’nun uyarıları şu şekilde: “Hastalık belirtilerinden şüphelenenlerin evlerinde bile olsalar mutlaka ama mutlaka maske takmaları lazım. Sağlık Bakanlığı acilen bir genelge yayımlayarak hastaneler, poliklinikler, hatta doktor muayenehanelerinde bile maske zorunluluğunu hiç olmazsa 2-3 hafta süreyle yeniden gündeme getirmeli. Diğer taraftan viral enfeksiyonların yaygınlaşmasında toplu taşıma araçlarının, uçakların, otobüslerin, metrobüslerin ve metroların önemli bir payının olduğu da kesin. Maske ile korunma meselesi bu alanlarda daha da önemsenmeli.

Haber Merkezi