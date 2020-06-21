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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Çevremdekiler tedbir almıyor

21 Haziran 2020, Pazar 22:01
Kızılay Akademi tarafından bir anket yapıldı. Araştırmaya katılan kişiler, “Ben biliyor ve tedbir alıyorum, ama toplumun yüzde 50’ye yakını hastalığı bilmiyor ve önlem almıyor” görüşünde.

TÜRK Kızılay bünyesinde faaliyetlerine başlayan Kızılay Akademi Başkanlığı, pandeminin bütün boyutlarıyla yaşandığı Mayıs ayında Covid-19’un toplumda nasıl bir etki oluşturduğuna ilişkin online anket uygulaması gerçekleştirdi.

81 ilde 37 bin kişi ile internet ortamında gerçekleştirilen ve bu yanıyla Türkiye’nin en geniş kapsamlı çalışması olan “Covid-19 Algı ve Tutum Araştırması”nın sonuçları açıklandı.

Katılımcıların yüzde 90’ı koronavirüsün bulaşma yolları, belirtileri ve risk grupları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti. Buna karşın katılımcıların % 48’i çevresindeki kişilerin yeteri kadar tedbir almadığını ve yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyor. Araştırmaya katılan kişiler, “Ben biliyor ve önlem alıyorum, ama toplumun yüzde 50’ye yakını hastalığı bilmiyor ve önlem almıyor” görüşünde. Kızılay Akademi, araştırmaya katılan kişilere salgına karşı nasıl korunduklarını sordu. Çalışmaya katılanların yüzde 97,9’u ellerini sık sık yıkayarak, yüzde 97.6’sı sosyal mesafeye dikkat ederek, yüzde 97’si de yüze, göze, ağıza dokunmayarak kendilerini koruduklarını söylediler. Çalışmaya katılanların yüzde 79’u maskenin koruyucu olduğunu düşünüyor, ama yüzde 86’sı yine de maske takıyor.

Dua etmek rahatlattı

“Evde kaldığınız sürede ne yapmak size iyi geliyor ve sizi rahatlatıyor?” sorusuna katılımcıların yüzde 12,5’i “Film izlemek” cevabını verdi. İnternet ve sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı yüzde 11,5: kitap okuyanların oranı yüzde 10,6 şeklinde kaydedildi. Duâ edenlerin oranının yüzde 10 olarak sonuçlandığı anket çalışmasında uyuyanların oranı ise yüzde 7,8, ev temizliği ve bakım işlerini yapanların oranı ise 7,6 olarak belirlendi. Çalışmaya katılanların yüzde 12.5’i çevresindeki kişilerle yardımlaşma duygularının geliştiğini belirtirken, yüzde 17.3’ü de ailesiyle daha fazla yakınlaştığını açıkladı.

“6 ay içinde normalleşir”

Anket sonuçlarına göre Türkiye’de günlük hayatın 6 ay içinde normale döneceğine inananların oranı yüzde 69,8 olarak belirlendi. Çalışmaya göre vatandaşların yüzde 81’i salgın ile ilgili haberleri televizyon, internet ve sosyal medyadan öğreniyor. Yaş ilerledikçe televizyonun ağırlığı artarken, gençlerin sosyal medya ve internet haber ağlarından daha fazla bilgi aldığı görülüyor.

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‘Eski normale dönmedik’

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, “Toplumun bir kesiminde tamamen normalleştik gibi bir durum var. Biz eski normale dönmedik. Koronavirüsle savaşımızı henüz kazanmış değiliz” dedi. Sputnik’deki habere göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaptığı açıklamada, koronavirüs sürecinde vatandaşın kurallara uymadan dolaşmasının, mutlaka yasaklar getirdiğini vurguladı. Herkesin kendisini kontrol etmesi gerektiğini kaydeden Çelik, “Bizim yapmamız gereken otokontroldür. Kendimizi kontrol etmemiz ve kendimize bulaşı engellememiz gerekiyor. Başkalarına bulaştırmamıza da engel olmamız gerekiyor. Toplumsal sorumluluk bilinci olan bireylerin yapması gereken budur. Eğer sorumluluk sahibi bir birey değilsek ve öyle gözüküyor birtakım sorunlar ortaya çıkar” diye konuştu.

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