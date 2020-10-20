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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Çin'den aşı açıklaması

20 Ekim 2020, Salı 17:11
Çin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarının "hiçbir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonunda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı. 

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti. 

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

NTV

Etiketler: Çin, aşı, açıklama
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