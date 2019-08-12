Çocuk işçi yaşı 10 yaşa kadar düştü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevsimlik, gezici tarım ve tekstil işlerinde 18 yaş altındaki işçilerin çalıştırılmaması, 18 yaş altındaki işçilerin çalışma saatlerinin azaltılabilmesi ile çocuk işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve denetimine yönelik düzenlemelerin yapılması amacıyla TBMM’ye yeni Yasa Teklifi sundu.

Çalışan çocukların yüzde 70’inin tarım alanında olduğunu bildiren Gürer, “Ekonomik sıkıntı yaşayan aileler, çocuklarını ev ekonomisine katkı sağlaması için çalıştırmak zorunda kalmaktadır Bazı işletmeler de sosyal güvenceden yoksun işçi çalıştırarak kendi yaşadığı ekonomik sorunlara, yasal olmayan yöntemlerle çözüm bulma yoluna gitmiştir. Bugün ülkemizde çeşitli iş kollarında çalışan çocuk işçi sayısının artmasının yanında, çalışan çocuk işçi yaşı 10’a kadar inmiştir. Bu vahim tablo, ülkemizde yaşanan ekonomik krizin en önemli yansımalarından biridir” dedi.

Okunma Sayısı: 189

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.