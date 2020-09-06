Çocuk maskelerine dikkat

Doç. Dr. Muhammed Fatih Evimcik, desenli ve çizgili çocuk maskeleri için aileleri uyardı: “Kullanılan malzeme ve boya kimyasal olabilir.”

Çocuklara maske takımını daha da eğlenceli hale getirmek ya da sevmelerini sağlamak sebebiyle üretilen desenli ve çizgi film karakterli maskeler konusunda uzmanlar ciddî uyarılarda bulunuyor. Virüs dolayısıyla hayatımızın bir parçası haline gelen maskeler, gün içerisinde devamlı olarak değiştirmemiz ve temizliğine dikkat etmemiz gereken en önemli ürünlerin başını çekiyor. Çocuklara maske takımını daha da eğlenceli hale getirmek ya da sevmelerini sağlamak dolayısıyla üretilen desenli ve çizgi film karakterli maskelere sokakta sıklıkla rastlarız. Ancak bilinmelidir ki bu maskelerin hangi kumaştan, kullanılan boyaların çocuğun sağlığına etkisi olmadığını iyi tesbit etmek gerekir.

Kullanılan malzeme kimyasal olabilir

Koronavirüsle beraber yediden yetmişe herkesin kullanmak zorunda olduğu maskeler beraberinde ciddî bir sermaye getirdi. Maske üreticileri tüketicinin dikkatini çekmek renkli üretim yapmaya başladı. Özellikle çocuklar için çizgi film kahramanlarıyla yapılan maskeler konusunda uzmanlar ciddî uyarılarda bulunuyor. Yasemin.com’daki habere göre Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun ve Boğaz Bölümü uzmanı Doç. Dr. Muham- med Fatih Evimcik, desenli ve çizgili çocuk maskeleri için aileleri şöyle uyardı: “Kullanılan malzeme ve boya kimyasal olabilir. Baskılı maskeler direkt solunum yoluyla temas ettiği için nefes darlığına da yol açabilir. Hatta çocuğunuz alerjik bir reaksiyon gösterebilir. Eğer çocuğunuz maske taktığında bur- nu kaşınıyor, art arda sürekli hapşırıyor ve cildinde kızarıklık meydana geliyorsa taktığı maskede kimyasallar olabilir. Böyle durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın da tavsiye ettiği cerrahi maskelere dönüş yapın.”

Sağlıklı maske nasıl olmalı?

Sağlıklı maske, Yumuşak ve esnek olmalı, rahat ve kolay nefes alma imkânı sağlamalı, tüylenme sorunu görülmemeli, üç katlı ve körüklü olmalı, kızarıklık veya kaşıntı yapmamalı, sentetik ve naylon kumaştan yapılmamalıdır.