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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Çocuklara yönelik reklâmlara düzenleme

12 Ekim 2019, Cumartesi 22:45
Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdalarda, çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik asıl ürünün dışındaki ürünler, hediye olarak sunulamayacak.

Ticaret Bakanlığı’nın “Ticarî Reklâm ve Haksız Ticarî Uygulamalar Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ürünle hediye edilen promosyonun tüketicilerce kolay şekilde edinilebilmesi amacıyla promosyonu düzenleyen tarafından her türlü etkin yöntem sağlanacak. Öte yandan düzenlemeyle yetkili makamlardan izin alarak faaliyet gösteren silâh üreticisi ve satıcıları, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere aykırı olmamak şartıyla, kendilerine ait kurumsal internet sitelerinde, fuarlara katılım için hazırladıkları materyaller aracılığıyla ve özel olarak avcılık ve atıcılık üzerine tematik yayın yapan mecralarda reklâmlarını yapabilecekler. Bunun dışında, her türlü ateşli veya ateşsiz silâh ile bunların üreticisi ve satıcısının reklâmı yasak olacak.

AA

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